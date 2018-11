"Sunt singurul care a facut asta!" Ce a patit arbitrul care a REFUZAT sa-i dea mingea lui Zlatan dupa ce a reusit un hattrick

Tony Chapron, arbitrul care i-a socat anul trecut pe francezi, dezvaluie un episod in care l-a confruntrat pe Zlatan la finalul unei partide. Suedezul reusise un hattrick pentru PSG si urma sa ia mingea acasa. Asa procedeaza jucatorii care reusesc sa inscrie de trei ori la rand intr-o partida, insa Zlatan a fost refuzat de arbitru. Acesta a considerat ca Zlatan trebuia sa roage frumos pentru minge, iar suedezul nu a facut asta.



"A venit langa mine, si-a trosnit degetele si a spus: mingea! Eu am doua fiice, iar atunci cand suntem impreuna si imi cer ceva, daca nu imi spun si 'te rog', atunci nu am nicio reactie. In cazul de fata, la fel, e un fel de educatie. Cred ca e lipsa de respect. E ceva gresit in societate cand uitam lucruri marunte de genul 'te rog' si 'multumesc'. A fost inceputul Ibrahimovic show, pentru ca nimeni nu ii spune nu lui Zlatan. Probabil am fost singurul care a facut asta", a spus Chapron.

Tony Chapron e un arbitru care si-a incheiat cariera intr-un mod incredibil. Anul trecut a lovit cu piciorul un jucator de la Nantes dupa ce s-a impiedicat de el, iar apoi l-a eliminat. A fost suspendat pana la finalul sezonului, cand urma sa iasa la pensie.

Chapron s-a aparat atunci, spunand ca a fost un spasm pe care nu l-a putut controla.

PSG's latest win was overshadowed as the ref appeared to boot a Nantes player & then send him off

Diego Carlos was running towards his penalty area when ref Tony Chapron cut in front of him & tripped over.

As he got up Chapron aimed a boot at Carlos before showing him a 2nd???????? pic.twitter.com/w1UsfUP7IJ