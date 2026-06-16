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Carlo Ancelotti a spus ce se întâmplă cu Eduardo Camavinga, accidentat în Real Madrid - Atletico

Coșmar pentru Real Madrid! Accidentări în lanț pentru echipa lui Ancelotti! Diagnostic dur pentru Eduardo Camavinga, accidentat de Ousmane Dembele

Inter Milano urmărește cu maximum interes situația mijlocașului central Eduardo Camavinga (23 de ani) de la Real Madrid.

Eduardo Camavinga, dorit de Inter Milano

Conducerea „Los Blancos” nu îl mai consideră pe Camavinga un fotbalist de netransferat, iar Inter Milano încearcă să profite de noul statut al francezului în favoarea sa, notează publicația Corriere Dello Sport, citată de Oh My Goal.

În momentul de față însă, Eduardo Camavinga își dorește să continue pe „Bernabeu”, chiar dacă și-a pierdut locul de titular incontestabil, ceea ce l-a făcut să rateze și prezența la CM 2026.

Camavinga, un fotbalist cu 223 de jocuri la Real Madrid

De la transferul de la Stade Rennais din august 2021, Camavinga a adunat 223 de meciuri oficiale la Real Madrid, în care a marcat șase goluri și a furnizat 11 pase decisive.

Eduardo Camavinga a câștigat în tricoul „Los Blancos” 11 trofee: La Liga (2022 și 2024), Cupa Regelui (2023), Supercupa Spaniei (2022 și 2024), Champions League (2022 și 2024), Supercupa Europei (2022 și 2024), Campionatul Mondial al Cluburilor (2022) și Cupa Intercontinentală (2024).