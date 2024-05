Mai întâi la Valdebebas, centrul lor de antrenament, şi apoi pe străzile Madridului, jucătoriii au fost înconjuraţi de o mulţime de fani. De la balconul primăriei din Madrid, Carlo Ancelotti a cântat alături de fani.

"Vom cânta cel mai frumos cântec din lume. Hala Madrid şi nimic mai mult", a spus tehnicianul italian.

Suporterii au cerut aducerea lui Kylian Mbappe, l-au lăudat pe Vinicius, care merită Balonul de Aur, dar au cerut şi ca Luka Modric să rămână la echipă.

Echipa a ajuns la Plaza Cibeles, jucătorii au dansat şi au cântat alături de fani. Punctul culminant a fost atunci când căpitanul Nacho a aşezat o eşarfă şi un steag al Real Madrid pe statuia zeiţei şi a ridicat trofeul.

În plus, Carlo Ancelotti a oferit un moment inedit alături de Carlo Camavinga, cu care a dansat în autocarul deschis cu care au defilat prin oraș: "Am un vis! Vreau să dansez cu Eduardo Camavinga".

Pe 1 iunie, Real Madrid va avea ocazia de a adăuga un al 15-lea titlu Champions League în palmaresul său, finala urmând să se joace împotriva Borussiei Dortmund.

“I have a dream… to dance with Eduardo Camavinga”

Never change Ancelotti ???? pic.twitter.com/RrGGuB1uiO