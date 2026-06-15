GALERIE FOTO Nu l-au iertat! Ce a pățit Marc Cucurella la primul meci după ce a semnat cu Real Madrid

Nu l-au iertat! Ce a pățit Marc Cucurella la primul meci după ce a semnat cu Real Madrid CM 2026
SPORT.RO
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Marc Cucurella (27 de ani) a fost prezentat oficial la Real Madrid, iar în aceeași zi a debutat cu Spania la Cupa Mondială.

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Marc CucurellaReal Madridfc barcelonaSpaniaCapul Verde
Din articol

Real Madrid își continuă campania de achiziții impresionantă, iar duminică a reușit să îl transfere și pe Marc Cucurella. Fundașul stânga a fost achiziționat de la Chelsea cu 55 de milioane de euro, a semnat un contract pe șase sezoane, iar luni a fost prezentat oficial.

Cucurella, huiduit și numit "Iuda" de fanii Barcelonei după transferul la Real

În aceeași zi, Cucurella a fost titularizat la naționala Spaniei în duelul cu Capul Verde la Cupa Mondială. Crescut la FC Barcelona, fundașul nu a avut parte de un tratament plăcut la Atlanta.

Pe parcursul meciului de luni seară, fostul fundaș al lui Chelsea a fost huiduit la fiecare atingere de fanii Barcelonei prezenți la meciul Spaniei, iar noul jucător al lui Real Madrid a fost numit "Iuda", notează The Athletic.

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Marc Cucurella, la Real după ce a crescut în academia Barcelonei

Cucurella, campion european cu Spania în 2024, s-a format în academia Barcelonei, însă a jucat într-o singură partidă oficială a primei echipe. Fundașul stânga s-a despărțit definitiv de catalani în 2020, când a fost vândut la Getafe pentru aproape 12 milioane de euro.

Spaniolul a petrecut ultimele cinci sezoane în Premier League. A impresionat la Brighton în primul an, iar Chelsea l-a cumpărat cu o sumă uriașă, în 2022, peste 65 de milioane de euro.

  • 163 de meciuri a strâns Cucurella în tricoul lui Chelsea. A marcat 9 goluri, a oferit 13 pase decisive și a cucerit două trofee: Conference League și Mondialul Cluburilor.
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