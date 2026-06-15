Real Madrid își continuă campania de achiziții impresionantă, iar duminică a reușit să îl transfere și pe Marc Cucurella. Fundașul stânga a fost achiziționat de la Chelsea cu 55 de milioane de euro, a semnat un contract pe șase sezoane, iar luni a fost prezentat oficial.

Cucurella, huiduit și numit "Iuda" de fanii Barcelonei după transferul la Real

În aceeași zi, Cucurella a fost titularizat la naționala Spaniei în duelul cu Capul Verde la Cupa Mondială. Crescut la FC Barcelona, fundașul nu a avut parte de un tratament plăcut la Atlanta.

Pe parcursul meciului de luni seară, fostul fundaș al lui Chelsea a fost huiduit la fiecare atingere de fanii Barcelonei prezenți la meciul Spaniei, iar noul jucător al lui Real Madrid a fost numit "Iuda", notează The Athletic.