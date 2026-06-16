Real Madrid nu se oprește! Jose Mourinho îl vrea pe fotbalistul lui Manchester City

Real Madrid nu se oprește! Jose Mourinho îl vrea pe fotbalistul lui Manchester City La Liga
SPORT.RO
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Real Madrid continuă să fie activă pe piața transferurilor.

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Real Madridla ligaManchester CityJose Mourinho
Din articol

Jose Mourinho vrea să încheie perioada de secetă de la Real Madrid, iar Florentino Perez vrea să îi aducă toți jucătorii pe care îi dorește.

Până acum, madrilenii au rezolvat mutările lui Marc Cuccurella, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries și Bernardo Silva.

Jose Mourinho vrea un fotbalist de la Manchester City

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Jose Mourinho vrea să îl aducă pe Ruben Dias la Real Madrid pentru a betona total defensiva „Los Blancos”, conform Sport.es

Manchester City este dispusă să negocieze cu echipa spaniolă și ar vrea în jur de 55 de milioane de euro.

Fundașul portughez este încântat de ideea a juca la Real Madrid, după șase ani petrecuți la Manchester City.

Ruben Dias are 255 de meciuri în tricoul „cetățenilor” și are șase goluri și șase pase decisive.

55 de milioane de euro este cota lui fotbalului portughez de 29 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com. 

Marc Cucurella, la Real după ce a crescut în academia Barcelonei

Cucurella, campion european cu Spania în 2024, s-a format în academia Barcelonei, însă a jucat într-o singură partidă oficială a primei echipe. Fundașul stânga s-a despărțit definitiv de catalani în 2020, când a fost vândut la Getafe pentru aproape 12 milioane de euro.

Spaniolul a petrecut ultimele cinci sezoane în Premier League. A impresionat la Brighton în primul an, iar Chelsea l-a cumpărat cu o sumă uriașă, în 2022, peste 65 de milioane de euro.

  • 163 de meciuri a strâns Cucurella în tricoul lui Chelsea. A marcat 9 goluri, a oferit 13 pase decisive și a cucerit două trofee: Conference League și Mondialul Cluburilor.
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