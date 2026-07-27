Arbitrul sloven Slavko Vincic și-a anunțat retragerea din activitate, la o săptămână după ce a condus finala Cupei Mondiale 2026, câștigată de Spania în fața Argentinei (scor 1-0 după prelungiri), a anunțat Federația de fotbal din Slovenia (NZS).

Și-a anunțat retragerea la o săptămână după finala CM 2026

În afara meciului pentru trofeu, Vincic a arbitrat alte trei partide de la Mondialul din această vară: Brazilia - Maroc și Iordania - Algeria, în faza grupelor, și Mexic - Ecuador, în șaisprezecimile de finală, joc în care l-a eliminat pe ecuadorianul Piero Hincapie pentru că și-a acoperit gura în timp ce se adresa unui adversar, aplicând așa-numita 'lege Vinicius-Prestianni'.

Slavko Vincic, în vârstă de 46 de ani, originar din Maribor, este arbitru internațional din 2010 și a condus două partide la precedenta Cupă Mondială, desfășurată în 2022 în Qatar: surprinzătoarea înfrângere a Argentinei în meciul de debut cu Arabia Saudită (1-2) și partida Țara Galilor - Iran, tot în faza grupelor.

Ca o încoronare a sezonului său de adio, Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului (IFFHS) l-a declarat pe Vincic cel mai bun arbitru al Cupei Mondiale, iar în Italia a primit prestigiosul premiu Giulio Campanati, precizează NZS, citat de Agerpres.