Criticat pentru lipsă de inspirație, de-a lungul primului sezon petrecut ca antrenor al clubului Internazionale Milano, Cristi Chivu și-a demonstrat calitățile de antrenor cu impact ridicat în timpul unui meci important chiar în returul semifinalei de Cupa Italiei.
Cristi Chivu și-a pus toată încrederea în tânărul de 22 de ani, Petar Sucic, iar pariul său a fost câștigător
L-a introdus, în minutul 60, pe croatul Petar Sucic, fotbalist venit de la Dinamo Zagreb, care a reușit două pase de gol și marcarea reușitei decisive, în minutul 89.
Sucic a dezvoltat o relație de joc extraordinară cu turcul Calhanoglu. L-a „servit” de două ori, pentru golul „trezirii” și golul egalării, după care a primit favoare întoarsă, cu un minut înainte de epuizarea timpului regulamentar.
Combinația Calhanoglu-Sucic, letală pentru Fabregas și Como
Notând starea de spirit schimbată a lui Cristi Chivu, Corriere dello Sport a scris despre glumele pe care antrenorul român le-a făcut cu prezentatorii Mediaset. Reșițeanul a glumit cu jurnalistele Monica Bertini și Federica Zille, momente în direct surprinse prin următoarele remarci de Corriere dello Sport. „Zâmbete și chiar glume. Chivu e fericit și nu face nimic ca să o ascundă. Inter se poate concentra pe event,” a scris publicația italiană.
Aceeași sursă a titrat „Chivu pescuiește jolly-jokerul Sucic”, pe când „Fabregas aruncă totul pe geam, cu schimbări greșite,” observând diferența de inspirație a celor doi tineri antrenori.
În Finala Cupei Italiei, programată în data de 13 mai, în direct și în exclusivitate pe VOYO, Internazionale Milano va primi replica învingătoarei din semifinala a doua, Lazio Roma - Atalanta Bergamo (în tur, 2-2). Atalanta - Lazio se joacă miercuri, 22 aprilie, de la 22:00.