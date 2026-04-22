Criticat pentru lipsă de inspirație, de-a lungul primului sezon petrecut ca antrenor al clubului Internazionale Milano, Cristi Chivu și-a demonstrat calitățile de antrenor cu impact ridicat în timpul unui meci important chiar în returul semifinalei de Cupa Italiei.

Cristi Chivu și-a pus toată încrederea în tânărul de 22 de ani, Petar Sucic, iar pariul său a fost câștigător

L-a introdus, în minutul 60, pe croatul Petar Sucic, fotbalist venit de la Dinamo Zagreb, care a reușit două pase de gol și marcarea reușitei decisive, în minutul 89.

Sucic a dezvoltat o relație de joc extraordinară cu turcul Calhanoglu. L-a „servit” de două ori, pentru golul „trezirii” și golul egalării, după care a primit favoare întoarsă, cu un minut înainte de epuizarea timpului regulamentar.