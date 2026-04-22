GALERIE FOTO „Chivu nu face nimic pentru a ascunde.” Corriere dello Sport notează ce s-a schimbat și ce „a pescuit” antrenorul român

Cristi Chivu, analizat de Corriere dello Sport, după unul dintre cele mai convingătoare succese avute pe banca Interului.

Criticat pentru lipsă de inspirație, de-a lungul primului sezon petrecut ca antrenor al clubului Internazionale Milano, Cristi Chivu și-a demonstrat calitățile de antrenor cu impact ridicat în timpul unui meci important chiar în returul semifinalei de Cupa Italiei.

Cristi Chivu și-a pus toată încrederea în tânărul de 22 de ani, Petar Sucic, iar pariul său a fost câștigător

L-a introdus, în minutul 60, pe croatul Petar Sucic, fotbalist venit de la Dinamo Zagreb, care a reușit două pase de gol și marcarea reușitei decisive, în minutul 89.

Sucic a dezvoltat o relație de joc extraordinară cu turcul Calhanoglu. L-a „servit” de două ori, pentru golul „trezirii” și golul egalării, după care a primit favoare întoarsă, cu un minut înainte de epuizarea timpului regulamentar.

Combinația Calhanoglu-Sucic, letală pentru Fabregas și Como

Notând starea de spirit schimbată a lui Cristi Chivu, Corriere dello Sport a scris despre glumele pe care antrenorul român le-a făcut cu prezentatorii Mediaset. Reșițeanul a glumit cu jurnalistele Monica Bertini și Federica Zille, momente în direct surprinse prin următoarele remarci de Corriere dello Sport. „Zâmbete și chiar glume. Chivu e fericit și nu face nimic ca să o ascundă. Inter se poate concentra pe event,” a scris publicația italiană.

Aceeași sursă a titrat „Chivu pescuiește jolly-jokerul Sucic”, pe când „Fabregas aruncă totul pe geam, cu schimbări greșite,” observând diferența de inspirație a celor doi tineri antrenori.

În Finala Cupei Italiei, programată în data de 13 mai, în direct și în exclusivitate pe VOYO, Internazionale Milano va primi replica învingătoarei din semifinala a doua, Lazio Roma - Atalanta Bergamo (în tur, 2-2). Atalanta - Lazio se joacă miercuri, 22 aprilie, de la 22:00.

