A revenit Chivu, și-a revenit Inter: ce golaveraj și palmares are acum în meciurile mari ale primului sezon ca antrenor la Milano

A revenit Chivu, și-a revenit Inter: ce golaveraj și palmares are acum în meciurile mari ale primului sezon ca antrenor la Milano Fotbal extern
Marcu Czentye
Cristi Chivu și Internazionale Milano s-au mobilizat când a contat mai mult, în sezonul 2025/26.

Pentru prima dată de când e antrenorul clubului Internazionale Milano, și doar dacă luăm în considerare Como drept echipă mare întâlnită de nerrazzuri în sezonul 2025/26 - teorie validată de clasarea pe locul 5 în clasamentul Serie A a echipei antrenate de Cesc Fabregas -, Cristi Chivu a legat trei succese în meciuri importante.

După ce a fost învins de AC Milan cu 1-0 și a fost egalat, pe finalul meciului cu Atalanta Bergamo, Interul antrenat de Chivu a ripostat cu trei victorii mărețe.

Cristi Chivu și Inter, pentru prima dată în acest sezon, trei victorii consecutive în duelurile cu adversari tari

  • Inter - Roma 5-2
  • Como - Inter 3-4
  • Inter - Como 3-2

Interul antrenat de reșițeanul Cristi Chivu a învins Roma, într-un meci în care s-a distrat ofensiv, a reușit să nu ierte Como, în partida de campionat, la aproape nicio ocazie, iar, în duelul din returul semifinalei de Cupă, a gestionat cu un extraordinar control de sine momentul critic, de la 0-2.

Chiar Cristi Chivu a fost - prin intermediul prestației avute de Petar Sucic - unul dintre marile motive pentru care Internazionale Milano nu a fost eliminată în semifinalele Cupei Italiei, competiție transmisă exclusiv de VOYO.

10 victorii, 3 egaluri și 10 înfrângeri pentru Chivu, în primele 23 de meciuri „tari”, ca antrenor al Interului

Cu zece victorii, zece înfrângeri și trei egaluri, în primele douăzeci și trei de partide jucate contra unor grupări importante din Italia, Spania, Anglia sau Norvegia, Cristian Chivu are un golaveraj de +7 - cu 42 de goluri înscrise și 35, încasate - în meciurile enumerate mai jos.

Chivu și Inter au ajuns la golaveraj pozitiv, în meciurile importante

  • Juventus - Inter 4-3
  • Roma - Inter 0-1
  • Napoli - Inter 3-1
  • Inter - Lazio 2-0
  • Inter - AC Milan 0-1
  • Atletico Madrid - Inter 2-1
  • Inter - Como 4-0
  • Inter - Liverpool 0-1
  • Bologna - Inter 2-1 (supercupă, transmisă de VOYO)
  • Atalanta - Inter 0-1
  • Inter - Bologna 3-1
  • Inter - Napoli 2-2
  • Inter - Arsenal 1-3
  • Dortmund - Inter 0-2
  • Inter - Juventus 3-2
  • Bodo/Glimt - Inter 3-1
  • Inter - Bodo/Glimt 1-2
  • Como - Inter 0-0 (turul semifinalei de Coppa Italia, transmis de VOYO)
  • AC Milan - Inter 1-0
  • Inter - Atalanta 1-1
  • Inter - Roma 5-2
  • Como - Inter 3-4
  • Inter - Como 3-2 (returul semifinalei de Coppa Italia, transmis de VOYO)
ULTIMELE STIRI
Proiectul de suflet al Cameliei Potec pentru viitorii campioni
Proiectul de suflet al Cameliei Potec pentru viitorii campioni
PAOK, lovită de încă o tragedie: ”Clubul își exprimă sincerele condoleanțe familiei și apropiaților”
PAOK, lovită de încă o tragedie: ”Clubul își exprimă sincerele condoleanțe familiei și apropiaților”
Atalanta - Lazio, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Cristi Chivu își află adversara din finala Coppa Italia
Atalanta - Lazio, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Cristi Chivu își află adversara din finala Coppa Italia
Burnley – Manchester City, de la ora 22:00: meciul care poate schimba liderul din Premier League
Burnley – Manchester City, de la ora 22:00: meciul care poate schimba liderul din Premier League
George Ivașcu îi va face o mărturisire emoționantă Medeei Marinescu, la Oameni între Roluri: „Mă biciuiește”
George Ivașcu îi va face o mărturisire emoționantă Medeei Marinescu, la Oameni între Roluri: „Mă biciuiește”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cesc Fabregas a surprins după Inter - Como 3-2: ”Chivu n-o s-o spună niciodată”

Cesc Fabregas a surprins după Inter - Como 3-2: ”Chivu n-o s-o spună niciodată”

Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Mirel Rădoi dezvăluie de ce a părăsit FCSB și mesajul transmis lui Gigi Becali la plecare

Mirel Rădoi dezvăluie de ce a părăsit FCSB și mesajul transmis lui Gigi Becali la plecare

Inter - Como 3-2. Revenire absolut fabuloasă a lui Chivu, care se califică în finala Cupei Italiei

Inter - Como 3-2. Revenire absolut fabuloasă a lui Chivu, care se califică în finala Cupei Italiei



Recomandarile redactiei
PAOK, lovită de încă o tragedie: ”Clubul își exprimă sincerele condoleanțe familiei și apropiaților”
PAOK, lovită de încă o tragedie: ”Clubul își exprimă sincerele condoleanțe familiei și apropiaților”
Curg plecările de la FCSB: „E subiect închis! Nu va mai rămâne la club“
Curg plecările de la FCSB: „E subiect închis! Nu va mai rămâne la club“
Ilie Stan dă de pământ cu amatorismul de la FCSB: „Debandadă! Știți de ce a plecat Rădoi?“
Ilie Stan dă de pământ cu amatorismul de la FCSB: „Debandadă! Știți de ce a plecat Rădoi?“
Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como
Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como
Marin Takahashi își pune fanii pe jar! Pictorial incendiar cu japoneza tatuată
Marin Takahashi își pune fanii pe jar! Pictorial incendiar cu japoneza tatuată
Alte subiecte de interes
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
CITESTE SI
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu

stirileprotv Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

stirileprotv Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

stirileprotv Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

