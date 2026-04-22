Pentru prima dată de când e antrenorul clubului Internazionale Milano, și doar dacă luăm în considerare Como drept echipă mare întâlnită de nerrazzuri în sezonul 2025/26 - teorie validată de clasarea pe locul 5 în clasamentul Serie A a echipei antrenate de Cesc Fabregas -, Cristi Chivu a legat trei succese în meciuri importante.

După ce a fost învins de AC Milan cu 1-0 și a fost egalat, pe finalul meciului cu Atalanta Bergamo, Interul antrenat de Chivu a ripostat cu trei victorii mărețe.

Cristi Chivu și Inter, pentru prima dată în acest sezon, trei victorii consecutive în duelurile cu adversari tari

Inter - Roma 5-2

Como - Inter 3-4

Inter - Como 3-2

Interul antrenat de reșițeanul Cristi Chivu a învins Roma, într-un meci în care s-a distrat ofensiv, a reușit să nu ierte Como, în partida de campionat, la aproape nicio ocazie, iar, în duelul din returul semifinalei de Cupă, a gestionat cu un extraordinar control de sine momentul critic, de la 0-2.

Chiar Cristi Chivu a fost - prin intermediul prestației avute de Petar Sucic - unul dintre marile motive pentru care Internazionale Milano nu a fost eliminată în semifinalele Cupei Italiei, competiție transmisă exclusiv de VOYO.