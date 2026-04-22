Cristi Chivu (45 de ani) este antrenorul momentului în Serie A. Inter Milano s-a calificat în finala Cupei Italiei, după ce a învins-o pe Como cu 3-2, revenind de la 0-2 (în tur scorul a fost 0-0).

Cristi Chivu, aproape de event la primul sezon la Inter

În ultimul act al competiției, Chivu va întâlni învingătoarea dublei manșe dintre Lazio și Atalanta. Returul se joacă astăzi la Bergamo, după ce în tur scorul a fost 2-2.

Interul lui Cristi Chivu este foarte aproape să cucerească și Serie A. După 33 de etape scurse din 38, „nerazzurrii” sunt pe primul loc cu 78 de puncte, cu un avans de 12 „lungimi” față de principalele urmăritoare: AC Milan și Napoli.

După o primă parte a sezonului dificilă, Cristi Chivu a început să își permită să fie mai relaxat. Tânărul antrenor român a stârnit râsul într-un dialog purtat cu jurnalista Monica Bertini, după succesul contra lui Como.

Replica genială a lui Cristi Chivu

„Te văd mai în formă ca niciodată, să nu glumești pe seama mea”, i-a spus Bertini lui Chivu, iar replica tehnicianului a adus zâmbete în platou: „Nu îţi spun nimic, Monica, altfel risc să o încasez în vestiar”. Monica Bertini formează un cuplu alături de directorul sportiv al Interului, Piero Ausilio.

„Exact ce mă așteptam, bravo, numărul unu”, i-a răspuns Monica Bertini.

Ulterior, Cristi Chivu s-a amuzat și pe seama prezenței în platou a jurnalistei Federica Zille, angajată în mod normal la o televiziune concurentă. „Voiam să te întreb: 'Ce e cu tine aici'”, a întrebat-o Chivu pe Federica Zille, după care a primit un răspuns de la Monica Bertini care i-a provocat lui Chivu o criză de râs: „O împrumutăm din când în când în Coppa Italia”.

A redevenit serios la conferința de presă

Chivu nu se lasă însă purtat de val mai mult decât e cazul. Antrenorul lui Inter și-a păstrat modestia și a redevenit serios în momentul în care a fost comparat cu Jose Mourinho.

„Spui că sunt ca Mourinho pentru că îți plac titlurile de ziar, dar eu sunt doar Cristian și încerc să ofer satisfacție celor care au avut încredere în mine: mă gândesc doar la oamenii care iubesc aceste culori și la băieții mei. Au trebuit să îndure multe în aceste luni, dar au arătat că sunt capabili să scrie o nouă poveste în tricourile lui Inter” - au fost cuvintele lui Cristi Chivu, la conferința de presă de după succesul contra lui Como.