Iuliu Mureșan e de neclintit după plecarea din Gruia. Prima reacție a fostului președinte de la CFR Cluj

Iuliu Mureșan e de neclintit după plecarea din Gruia. Prima reacție a fostului președinte de la CFR Cluj Fotbal intern
SPORT.RO
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La o săptămână după ce a demisionat din funcția de președinte al CFR Cluj, Iuliu Mureșan a oferit primele explicații și a anunțat că nu are de gând să preia un alt proiect.

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Din articol

Fostul oficial în vârstă de 72 de ani preluase conducerea ardelenilor în octombrie 2025, înlocuindu-l pe Cristi Balaj într-o perioadă marcată de dificultăți financiare și de riscul retrogradării. Deși echipa a redresat situația sportivă, problemele economice au persistat, iar clubul a primit interdicție la transferuri. În acest context, pe fondul epuizării, Mureșan a ales să facă un pas în spate.

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Fără planuri noi în fotbal

Iuliu Mureșan a explicat clar că nu ia în calcul o nouă provocare profesională în acest moment, însă a subliniat că rămâne deschis să ofere sprijin fostei sale echipe.

„Nu, nu cred. Deocamdată stau liniștit. Nu pot să spun ceva, nu am ceva deosebit în plan. Să plec din Cluj nu mai sunt interesat. La Cluj nu prea mai am unde, iar pentru mine cred că se închide... Așa cred, nu știu. Urmăresc campionatul în continuare și dacă pot să ajut CFR-ul, cu cea mai mare plăcere”, a transmis fostul conducător, potrivit DigiSport.

Potrivit informațiilor actuale, noua conducere a formației ardelene a fost deja stabilită de finanțatorul Ioan Varga. Destinele echipei vor fi coordonate de Marian Băgăcean, alături de Ciprian Deac, din postura de vicepreședinte, și Ricardo Cadu, numit director sportiv. Băgăcean este acționar la club din 2017 și se numără printre cei mai apropiați asociați ai patronului din Gruia.

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