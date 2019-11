INSCRIE SI "ACCIDENTAT"! Cristiano Ronaldo a inscris un hat-trick la DOAR 4 zile dupa ce Sarri l-a inlocuit cu Milan

Din articol Aproape sa doboare inca un record

Cristiano Ronaldo se apropie de un nou record pentru echipa nationala.

Portughezul a inscris un hat-trick in meciul cu Lituania din preliminariile EURO 2020, scor final 6-0. Ronaldo a deschis scorul in minutul 7 din penalty si si-a continuat recitalul in minutele 22 si 65, demontand astfel declaratia lui Sarri dupa meciul cu Milan conform careia ar fi accidentat.

Sarri l-a scos pe Ronaldo in minutul 54 al meciului cu Milan, in locul sau intrand Dybala. Portughezul s-a enervat de schimbare si a plecat direct la vestiare, parasind stadionul inainte de finalul partidei. Meciul cu Milan a fost al doilea meci consecutiv in care Ronaldo a fost schimbat, lucru ce nu i-a convenit clar lusitanului.

Dupa ambele meciuri, Sarri a pus schimbarile pe motivul unei accidentari pe care Ronaldo ar fi suferit-o in urma cu o luna, insa prestatia din meciul cu Lituania contrazice spusele antrenorului lui Juventus.

Dupa ce a ajuns la golul 700 al carierei in meciul Ucraina - Portugalia, Cristiano Ronaldo este aproape de un nou record: 100 de goluri la echipa nationala. Dupa hat-trick-ul marcat in meciul de aseara, Ronaldo este la doar doua goluri distanta de borna 100.

Cristiano Ronaldo is just two goals away from becoming only the second man in history to reach 100 international goals ???? https://t.co/yqqB6XHqHF pic.twitter.com/2puomTZC0X — BBC Sport (@BBCSport) November 15, 2019