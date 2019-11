Abia acum s-a aflat! Ce a spus Cristiano Ronaldo in momentul schimbarii: CR7 nu l-a injurat pe Sarri

Schimbarea lui Ronaldo in minutul 55 al derby-ului dintre Juventus si AC Milan a generat o serie de discutii in Italia.



Cristiano Ronaldo a plecat nervos la vestiare dupa ce a fost scos de pe teren, iar atitudinea sa a fost taxata atat de colegi in vestiar, cat si de fani. Unii dintre suporteri l-au acuzat pe CR7 ca si-ar fi injurat antrenorul in momentul schimbarii, insa jurnalistii portughezi au dezlusit misterul.

Potrivit TuttoSport, portughezii au apelat la cei mai buni experti in citirea pe buze pentru a afla care au fost exact cuvintele pe care le-a rostit Ronaldo. Conform expertilor, Cristiano Ronaldo nu l-a injurat pe Sarri, ci a spus "Porra caralho", care in engleza s-ar traduce prin "What the fuck!".

Sefii lui Juventus vor convoca o sedinta pentru a inchide acest scandal, iar Ronaldo va trebui sa isi ceara scuze colegilor sai. Cristiano nu va primi o amenda pentru gestul sau, ci doar un avertisment, mai scriu italienii.