ULTIMA ORA | Mesajul transmis de Cristiano Ronaldo dupa ce a fost schimbat de Sarri in meciul cu Milan! Ce a spus starul portughez

Cristiano Ronaldo a postat un mesaj pe retelele de socializare.

Relatia dintre Ronaldo si Maurizio Sarri scartaie din ce in ce mai tare. Portughezul a facut un joc slab in meciul cu Milan si a fost inlocuit in minutul 55. Ronaldo a iesit extrem de nervos din teren si i-a facut un semn sugestiv, cu mana, antrenorului. Cristiano n-a stat sa primeasca explicatii sau sa discute cu Sarri. Atacantul s-a dus direct la vestiare si a plecat de la stadion inainte ca meciul sa se termine.

In locul lui Ronaldo a intrat Dybala, care a reusit sa marcheze golul victoriei in minutul 77.

Starul portughez a postat un mesaj pe retelele de socializare in care nu comenteaza reactia avuta in momentul schimbarii.

"O partida dificila si o victorie importanta!", este mesajul lui Ronaldo postat pe retelele de socializare.