CIFRE DEZASTRUOASE la Real Madrid! "Fantoma" lui Cristiano Ronaldo bantuie pe Bernabeu: datele care duc echipa lui Zidane in subsolul clasamentului

Real Madrid s-a prabusit dupa despartirea de Cristiano Ronaldo.

Celor de la Real Madrid le lipseste un marcator. E realitatea cruda care a lovit echipa de pe Santiago Bernabeu dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo.

Starul portughez a plecat in vara lui 2017, iar de atunci, Real Madrid nu a semnat cu un alt marcator de meserie, se arata intr-o analiza a celor de la Marca. Efectele s-au facut simtite in toate competitiile.

In aceasta vara, Real Madrid a semnat cu Eden Hazard, insa, acesta nu este un om care sa inscrie de 50 de ori intr-un an, chiar daca are o multime de alte calitati. De asemnea, madrilenii l-au adus pe Jovic, drept inlocuitor al lui Benzema la nevoie. Totusi, el nu se ridica la nivelul unui marcator de top.

Potrivit datelor Opta, Real Madrid nu a mai avut un sezon atat de prost din 2008-2009 incoace. Echipa antrenata de Zinedine Zidane a inscris 29 de goluri din 209 ocazii avute, adica o rata de conversie de 11,48%. Sezonul trecut rata de conversie a fost de 14,79%, in conditiile in care pe vremea lui Cristiano Ronaldo, aceasta cifra a atins si 20%, ceea ce inseamna ca unul din 10 suturi a ajuns in poarta.

Fantoma lui Cristiano Ronaldo inca bantuie Realul lui Zidane, iar starul portughez nu se bucura nici el de succesul avut pe Bernabeu la noua sa echipa. In tricoul lui Juve, Cristiano nu a mai reusit aceleasi lucruri extraordinare ca la Real.

Real Madrid a ajuns pe locul 22 intr-un clasament al echipelor din cele mai importante cinci Ligi, realizat in functie de potentialul de marcare a unui gol.