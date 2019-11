Cristiano Ronaldo si-a iesit din minti! Gest INCREDIBIL fata de Maurizio Sarri: cum a reactionat starul portughez cand a fost schimbat in meciul cu Lokomotiv

Maurizio Sarri a decis sa-l schimbe pe Cristiano Ronaldo in minutul 81 al partidei, cand scorul era 1-1.

Dybala a intrat in locul starului portughez, care a plecat nervos spre banca, fara sa-l salute pe Maurizio Sarri. Mai mult, Ronaldo i-a aruncat o privire taioasa antrenorului sau.

Juventus a avut noroc si a prins victoria in minutul 90+3, gratie golului inscris de Douglas Costa.

Sarri FINALLY grew the balls to do it. Sarri has earned a lot of my respect today. Not even Allegri had the balls to do this. Forza sarri ???????????????????????? pic.twitter.com/g17Y0NMi1l