Asta e secretul lui Cristiano Ronaldo: "Am gasit 10 oameni la el in sufragerie!" Starul portughez, dat de gol de un fost coechipier

Cristiano Ronaldo se mentine la cel mai inalt nivel in fotbal, chiar daca a ajuns deja la 34 de ani.

Forma excelenta a starului portughez legitimat in prezent la Juventus Torino a uimit intotdeauna pe toata lumea si a starnit curiozitatea tuturor. Multi s-au intrebat care e secretul lui Ronaldo pentru a ramane mereu tanar.

Rio Ferdinand, fost coechipier cu Cristiano la Manchester United, a povestit cum il gasea acasa pe Ronaldo in vremea cand era vecin cu el in Anglia.

"Ronaldo are 34 de ani si este in top de mai bine de un deceniu. E prima persoana pe care o cunosc care a investit intr-o echipa speciala pentru pregatirea lui. M-am dus o data la el acasa si am dat peste vreo 10 insi la el in sufragerie! L-am intrebat: 'Cine sunt oamenii astia? Ce se petrece?'

Iar el mi-a raspuns: 'Acesta este bucatarul meu, acesta fizioterapeutul meu, acesta este doctorul meu, acesta este antrenorul meu personal!' Parca era un carnaval la el in casa, de aceea a ajuns cel mai bun din lume", a povestit Rio Ferdinand.

Cristiano Ronaldo e unul dintre cei mai buni fotbalisti din toate timpurile. El a inscris de 702 ori in cariera. Mai mult, el a castigat de 5 ori Balonul de Aur si e dat printre favoritii din acest an.