Max Allegri se va afla în centrul proiectului de revitalizare a lui AC Milan.



Allegri, ales de Cardinale și Furlani pentru sezonul viitor

Presa italiană scrie că acesta s-ar fi înțeles să preia echipa lombardă începând cu sezonul viitor, după ce managerii portughezi Paulo Fonseca și Sergio Conceicao nu au reușit să aducă aportul scontat.



Patronul Gerry Cardinale și CEO-ul Giorgio Furlani s-au întâlnit la New York, unde au stabilit că experiența și pedigriul de campion al lui Allegri sunt perfecte pentru proiectul milanez, deși au fost luate în calcul și variantele Roberto De Zerbi și Cesc Fabregas.



Toscanul a mai condus timp de aproape patru sezoane echipa, între 2010 și 2014, câștigând Seria A (2010-2011) și Supercoppa Italiana (2011) și atingând sferturile de finală ale Champions League (2011-2012), într-un moment de tranziție pentru club. Lăsat să plece ușor, după un început greu se sezon 2013-2014, Allegri a dominat fotbalul italian cu Juventus pentru jumătate de decadă.



Jucător la Napoli, antrenor la Milan și Juventus

Massimiliano Allegri (57 de ani) este născut la Livorno și a avut o carieră de 19 ani ca mijlocaș la Cuiopelli, Livorno, Pisa, Pavia, Pescara, Cagliari, Perugia, Napoli, Pistoiese și Aglianese. Ca antrenor le-a pregătit pe Aglianese (2003-2004), SPAL (2004-2005), Grosetto (2005, 2006), Sassuolo (2007-2008), Cagliari (2008-2010), AC Milan (2020-2014) și Juventus (2014-2019, 2021-2024).



În palmares are șase titluri de campion în Serie A (5 cu Juventus, 1 cu Milan), patru Coppa Italia (cu Juventus), trei trofee Supercoppa Italiana (2 cu Juventus, 1 cu Milan), a jucat două finale de Champions League (2014-2015, 2016-2017), are patru Panchina d'Oro (2008-2009, 2014-2015, 2016-2017, 2017-2018) și patru Serie A Coach of the Year (2011, 2015, 2016, 2018).

A mai primit disctincțiile Enzo Bearzot Award (2015) și Gazzetta Sports Awards – Coach of the Year (2018), a terminat pe podium în ierarhiile IFFHS World's Best Club Coach (2015 - locul 3 / 2017 - locul 2) și The Best FIFA Men's Coach (2017 - locul 3) și a fost inclus în Italian Football Hall of Fame (2018).



Foto - Getty Images