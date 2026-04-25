Arsenal - Newcastle, ora 19:30, LIVE pe VOYO. ”Tunarii” au nevoie de un parcurs perfect pentru titlu

Arsenal - Newcastle

Cu moralul la pâmânt după înfrângerea din ultima etapă, scor 1-2 cu Manchester City, care a dus la pierderea fotoliului de lider, Arsenal este obligată să câștige pentru a mai spera la titlu în Premier League.

Echipa lui Mikel Arteta are acum șansa a doua pentru ”coroana” de campioană din Anglia, ținând cont că a dominat aproape tot campionatul, astfel că acum are nevoie de un parcurs perfect pe finalul sezonului.

După 33 de partide, Arsenal este la egalitate cu Manchester City, cu 70 de puncte. Cele două echipe au un golaveraj identic, +37, dar ”cetățenii” au avantajul meciurilor directe (1-1 și 2-1). În aceste condiții, ”tunarii” au nevoie de un pas greșit al echipei lui Pep Guardiola, dar și de un parcurs perfect.

De partea cealaltă, Newcastle vine pe Emirates după trei înfrângeri consecutive, care au dus echipa pe locul 14, ținând cont că la începutul sezonului oficialii clubului ținteau cupele europene.