Matoshi este extrem de aproape să devină campion al Elveției alături de FC Thun și a oferit un interviu emoționant pentru “bluewin”, în care a rememorat o discuție purtată cu tatăl său, care a decedat la doar 45 de ani, ca urmare a unei lupte de opt ani cu cancerul.

Sportivul a detaliat suferința trăită în momentul pierderii și felul în care tatăl său i-a ghidat pașii în viață, menționând că în prezent depune toate eforturile pe teren pentru a-i onora memoria.

„Au trecut deja trei ani, durerea este încă foarte profundă. Dar m-am obișnuit să merg mai departe, să trăiesc cu ea”, a transmis Matoshi, adăugând: „Nu a fost doar un tată, a fost cel mai bun prieten al meu. M-a susținut întotdeauna. Iubea fotbalul aproape mai mult decât mine”.