GALERIE FOTO Povestea emoționantă a unui viitor campion din Elveția: „Tata mi-a spus că mă va privi de sus”

Valmir Matoshi, fotbalist la FC Thun (lider detașat în campionatul Elveției), a vorbit despre pierderea tatălui său și despre dorința care îl motivează să câștige campionatul elvețian.

Matoshi este extrem de aproape să devină campion al Elveției alături de FC Thun și a oferit un interviu emoționant pentru “bluewin”, în care a rememorat o discuție purtată cu tatăl său, care a decedat la doar 45 de ani, ca urmare a unei lupte de opt ani cu cancerul.

Sportivul a detaliat suferința trăită în momentul pierderii și felul în care tatăl său i-a ghidat pașii în viață, menționând că în prezent depune toate eforturile pe teren pentru a-i onora memoria.

„Au trecut deja trei ani, durerea este încă foarte profundă. Dar m-am obișnuit să merg mai departe, să trăiesc cu ea”, a transmis Matoshi, adăugând: „Nu a fost doar un tată, a fost cel mai bun prieten al meu. M-a susținut întotdeauna. Iubea fotbalul aproape mai mult decât mine”.

Ultima discuție și promisiunea din teren

Înainte de deces, tatăl sportivului a reușit să asiste la primii pași importanți din cariera fiului său. „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a putut fi martor la primul meu contract de profesionist și la momentul în care am marcat primul gol internațional cu Elveția U20, puțin mai târziu. Nu cred că și-ar fi putut imagina un rămas bun mai bun”, a punctat fotbalistul.

Decesul a survenit la o zi distanță după ce Matoshi a împlinit 20 de ani. Jucătorul a dezvăluit și ultima conversație pe care a avut-o cu tatăl său: „Eram singuri. Mi-a spus că nu mă mai poate urmări din tribune, dar va avea cel mai bun loc și mă va privi de sus”.

FC Thun se îndreaptă spre câștigarea campionatului, iar Matoshi se ține de cuvântul dat părintelui său, acela de a evolua mereu la capacitate maximă. „Ar fi cel mai bun lucru. Ar fi mândru că am continuat drumul pe care l-am început împreună și că am dat mereu tot ce am mai bun”, a mai adăugat mijlocașul.

Viktor Orban își cedează mandatul de parlamentar. Susține că se va concentra pe „reorganizarea părții naționale”
Elveția U20 - România U20 s-a încheiat! Am primit GOL DUPĂ GOL pe final
Fostul portar din Superliga e dorit de un gigant din Elveția! Se bate pe transfer cu un star mondial
Talpan mută războiul cu FCSB în Elveția! Instituția la care a apelat după ce UEFA l-a ignorat
Manchester City - Southampton 2-1 a fost pe VOYO: Guardiola și-a dus echipa în finala cupei după un meci sufocant
CFR Cluj - U Cluj se joacă ACUM: se joacă repriza a doua a unui derby incendiar
Performanță istorică reușită de Emma Şonţ!
Arsenal - Newcastle 1-0, pe VOYO. ”Tunarii” obțin un succes vital în lupta pentru Premier League
Atmosferă superbă în finala Cupei Greciei! PAOK-ul lui Răzvan Lucescu o înfruntă pe OFI Crete | UPDATE
Gigi Becali nu renunță! Negociază ”la sânge” cu antrenorul dorit la FCSB: ”Mă, băiatule!”

Real Madrid, KO în lupta pentru titlu la ultima fază cu Betis! Clasamentul din La Liga

Amenințat cu demisia de către Mihai Stoica, Gigi Becali reacționează: ”Bă, stai puțin, nu e chiar așa!”

Gigi Becali a făcut anunțul: jucătorul care va semna la finalul sezonului

Ar fi de vis pentru Gigi Becali! Mihai Pintilii a dat verdictul: „5 milioane de euro”

Mirel Rădoi, făcut praf la primul meci în Turcia! Debut cu stângul la Gaziantep

Reghecampf dă lovitura: 6,000,000 de euro!
Luis Lauret, ca Mihaela Cambei! Încă o medalie de AUR pentru România și RECORD continental la Campionatele Europene de haltere
CFR Cluj - U Cluj se joacă ACUM: se joacă repriza a doua a unui derby incendiar
Atmosferă superbă în finala Cupei Greciei! PAOK-ul lui Răzvan Lucescu o înfruntă pe OFI Crete | UPDATE
Cu sutienul la vedere. Apariția Mariei Sharapova pe internet a stârnit valuri printre fani
În Elveția se pregătește un Thun! O nou-promovată este campioană de iarnă, cu doi ex-radipiști în lot
GOOOL HOBAN! Mijlocasul roman a reusit sa marcheze in Europa League: Hapoel Beer Sheva 1-1 FC Thun
Dronă a Rusiei, prăbușită în orașul Galați. MApN anunță că a detectat alte ”fragmente” în județul Tulcea

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Top 5 țări care te plătesc să te muți acolo. Într-una dintre ele poți cumpăra locuințe cu mai puțin de 1 euro

Greșeala care trebuie evitată dacă ai o mașină cu transmisie automată. Ce să nu faci niciodată la semafor

