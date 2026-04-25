Matoshi este extrem de aproape să devină campion al Elveției alături de FC Thun și a oferit un interviu emoționant pentru “bluewin”, în care a rememorat o discuție purtată cu tatăl său, care a decedat la doar 45 de ani, ca urmare a unei lupte de opt ani cu cancerul.
Sportivul a detaliat suferința trăită în momentul pierderii și felul în care tatăl său i-a ghidat pașii în viață, menționând că în prezent depune toate eforturile pe teren pentru a-i onora memoria.
„Au trecut deja trei ani, durerea este încă foarte profundă. Dar m-am obișnuit să merg mai departe, să trăiesc cu ea”, a transmis Matoshi, adăugând: „Nu a fost doar un tată, a fost cel mai bun prieten al meu. M-a susținut întotdeauna. Iubea fotbalul aproape mai mult decât mine”.
Ultima discuție și promisiunea din teren
Înainte de deces, tatăl sportivului a reușit să asiste la primii pași importanți din cariera fiului său. „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a putut fi martor la primul meu contract de profesionist și la momentul în care am marcat primul gol internațional cu Elveția U20, puțin mai târziu. Nu cred că și-ar fi putut imagina un rămas bun mai bun”, a punctat fotbalistul.
Decesul a survenit la o zi distanță după ce Matoshi a împlinit 20 de ani. Jucătorul a dezvăluit și ultima conversație pe care a avut-o cu tatăl său: „Eram singuri. Mi-a spus că nu mă mai poate urmări din tribune, dar va avea cel mai bun loc și mă va privi de sus”.
FC Thun se îndreaptă spre câștigarea campionatului, iar Matoshi se ține de cuvântul dat părintelui său, acela de a evolua mereu la capacitate maximă. „Ar fi cel mai bun lucru. Ar fi mândru că am continuat drumul pe care l-am început împreună și că am dat mereu tot ce am mai bun”, a mai adăugat mijlocașul.