Spectacolul din UFC revine pe VOYO. 13 lupte de cel mai înalt nivel din UFC Vegas 116 vor fi transmise în exclusivitate pe cea mai importantă platformă de streaming din România.
Gala UFC 116 Las Vegas, exclusiv pe VOYO
Gala UFC din Las Vegas va fi transmisă în direct de către VOYO duminică dimineața, pe 26 aprilie, de la ora 03:00.
Main eventul îi va opune pe luptătorii Aljamain Sterling (SUA) și Youssef Zalal (Maroc), la categoria pană.
Americanul are 25 de victorii și cinci remize în circuit, iar marocanul 18 succese, cinci remize și o înfrângere.
Cele 13 confruntări
- Pană, Main: Aljamain Sterling (SUA) - Youssef Zalal (Maroc)
- Cocoș: Norma Dumont (Brazilia) - Joselyne Edwards (Panama)
- Ușoară: Rafa Garcia (Mexic) - Alexander Hernandez (SUA)
- Cocoș: Davey Grant (Anglia) - Adrian Luna Martinetti (Ecuador)
- Cocoș: Montel Jackson (SUA) - Roani Barcelos (Brazilia)
- Grea: Marcus Buchecha (Brazilia) - Ryan Spann (SUA)
- Mijlocie: Rodolfo Vieira (Brazilia) - Eric Mcconico (SUA)
- Mijlocie: Jackson Mcvey (SUA) -Sedriques Dumas (SUA)
- Cocoș: Mayra Bueno Silva (Brazilia) - Michelle Montague (Noua Zeelandă)
- Cocoș: Jafel Filho (Brazilia) - Cody Durden (SUA)
- Ușoară: Francis Marshall (SUA) - Lucas Brennan (SUA)
- Semimijlocie: Max Griffin (SUA) - Victor Valenzuela (Chile)
- Paie: Talita Alencar (Brazilia) - Julia Polastri (Brazilia)