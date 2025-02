Theo Hernandez e un jucător pe placul lui Pep Guardiola

Theo Hernandez mai are contract cu AC Milan până în vara anului 2026, dar discuțiile pentru prelungire înțelegerii între club și agentul jucătorului, Manuel Quilon, au fost sistate, după ce acționarii RedBird Capital Partners au decis să nu satisfacă cerințele fotbalistului. Acesta dorea o mărire substanțială de până la 8 milioane de euro a salariului actual estimat la aproximativ 5.5 milioane de euro.



Milan l-a scos la vânzare contra sumei de 60 de milioane de euro, pentru perioada de mercato din vara anului 2025, în încercarea de a nu-l pierde gratis în 2026. Principala favorită să-l transfere este Manchester City, fiind considerat o prioritate a lui Pep Guardiola, datorită stilului ultraofensiv de joc și polivalenței, ideale pentru echipa care va fi construită ca să atace titlul în Premier League, în sezonul viitor. De el mai sunt interesate Real Madrid, Manchester United, Chelsea, PSG, Arsenal și Bayern Munchen.



Fratele său este fotbalist la PSG, tatăl lui a jucat pentru Marseille și Atletico Madrid

Theo Bernard Francois Hernandez (27 de ani) este născut la Marseille, dar a copilărit în Spania, formându-se la juniorii cluburilor Rayo Majadahonda și Atletico Madrid. La nivel de seniori a evoluat pentru Atletico Madrid B (2015-2016), Alaves (2016-2017 / împrumutat), Real Madrid (2017-2018), Real Sociedad (2018-2019 / împrumutat) și AC Milan (2019-2025).



Are 36 de selecții și 2 goluri pentru naționala de seniori a Franței, cu care a participat la CM 2022 (finală) și Euro 2024 (sferturi de finală) și a câștigat UEFA Nations League (2020-2021). În palmares are Champions League (2917-2018), Supercupa Europei (2017), FIFA Club World Cup (2017), Supercupa Spaniei (2017), titlul de campion în Serie A (2021-2022), Supercoppa Italiana (2024-2025), distincțiile AC Milan Player of the Season (2019-2020) și Serie A Goal of the Season (2021-2022) și includerea în Serie A Team of the Year (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023). Poate juca ca fundaș stânga, mijlocaș stânga și fundaș central și este cotat la 50 de milioane de euro.



Fratele său mai mare este fotbalistul Lucas Hernandez (29 de ani / Atletico Madrid, Bayern Munchen, PSG), iar tatăl său este fostul fotbalist Jean-Francois Hernandez (55 de ani / fost fundaș central la Toulouse, Sochaux, Marseille, Compostela, Rayo Vallecano, Atletico Madrid). În 2022, o investigație a ziarului L'Equipe a descoperit că acesta trăia în Thailanda și nu putuse să își contacteze băieții, fiind blocat de mama acestora.



