Veste bomba de la Madrid! Perez i-a gasit inlocuitor lui Zidane si se asteapta despartirea de francez! Ce nume mare e gata sa devina "galactic"

Presa din Spania se asteapta ca Zidane nu mai continue la Real si din aceasta vara.

Dupa un sezon in care ghinioanele s-au tinut scai de madrileni, echipa a terminat stagiunea fara sa castige vreun trofeu, iar acum se pare ca antrenorul francez, Zinedine Zidane, e gata sa o paraseasca din nou pe Real, dupa ce a mai facut asta si in trecut, insa dupa ce castigase mai multe trofee.

Conform jurnalistului italian Fabrizio Romano, Massimiliano Allegri este in pole-position pentru a prelua pe Real, italianul asteptand un semn de la Madrid, acesta fiind motivul principal pentru care nu a acceptat nicio oferta din Serie A.



Fost antrenor la Juventus, cu care a castigat de 5 ori consecutiv titlul in Serie A, Allegri era dat ca favorit sa revina la echipa, mai ales din cauza parcursului dezastruos pe care fosta campioana a Italiei l-a avut cu Andrea Pirlo, reusind sa prinda ultimul loc care duce la calificarea in Champions League chiar in ultima etapa.

Presa din Spania a mai vorbit si de alte variante pentru banca madrilenilor, iar principalul nume vehiculat a fost Joachim Low, care a anuntat ca va renunta la banca nationala Germaniei dupa Euro 2020, urmand a fi inlocuit, cel mai probabil, cu Hansi Flick, plecat si el de la Bayern dupa ce a castigat titlul cu bavarezii.