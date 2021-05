BREAKING NEWS | Massimiliano Allegri, aproape sa revina la Juventus! Ce scriu jurnalistii italieni

Tehnicianul este aproape de revenirea pe banca rosonerrilor, dupa ce s-a despartit de acestia in urma cu doi ani.

Fara angajament dupa ce s-a despartit de Juventus in urma cu doi ani, dupa ce nu a mai dorit sa-si prelungeasca contractul, Massimiliano Allegri este foarte aproape de a reveni pe banca formatiei unde a castigat cele mai multe trofee din cariera.



Conform cunoscutului jurnalist italian Gianluca Di Marzio, in cursul zilei de joi sunt sanse foarte mari ca Juventus sa anunte despartirea de Andrea Pirlo, care a pregatit formatia in ultimul an de zile, si sa-l prezinte pe Massimiliano Allegri ca fiind inlocuitorul fostului mare mijlocas.

In aceste conditii, Andrea Agnelli pare ca i-a acceptat conditiile omului cu care a reusit sa castige mai multe trofee, iar cel mai probabil libertatea in alegerea jucatorilor care vor fi transferati si cei care vor pleca este prima si cea mai importanta cerinta a lui Allegri pentru a reveni la Juventus.