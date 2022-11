S-a decis soarta lui Max Allegri, după ce toată conducerea lui Juventus și-a dat demisia

Decizia luată de șefii lui Juventus, în frunte cu Andrea Agnelli, a venit după ce conducătorii torinezi au fost implicați într-o anchetă care viza o evaziune fiscală de peste 200 de milioane de euro.

După plecarea conducătorilor lui Juventus, s-a pus problema viitorul lui Max Allegri, care se pare că va rămâne la echipă, după cum susține jurnalistul Fabrizio Romano.

John Elkann officially confirms that Massimiliano Allegri will not be leave the club as he’s “key part of Juventus project and we trust him to win again”, statement explains. ????⚪️⚫️ #Juve

Following Agnelli, Nedved and club’s board decision to resign, Allegri will stay. pic.twitter.com/IfWe0vI6Qn