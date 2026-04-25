VIDEO EXCLUSIV Atmosferă superbă în finala Cupei Greciei! PAOK-ul lui Răzvan Lucescu o înfruntă pe OFI Crete | UPDATE

PAOK Salonic și OFI Crete se întâlnesc în finala Cupei Greciei.

PAOK SalonicRazvan Lucescu
UPDATE 1-1 la pauză. Michailidis (PAOK) a deschis scorul în minutul 15, iar Fountas (OFI Crete) a restabilit egalitatea în minutul 28.


Cele două echipe își dau întâlnire pe ”Panthessaliko Stadium” din Volos în finala Cupei Greciei. 

Formația dirijată de Răzvan Lucescu s-a calificat în finala cupei după ce a trecut în semifinale de Panathinaikos cu 3-0 în dublă manșă (1-0 s-a terminat turul, iar 2-0, returul).

De cealaltă parte, OFI Crete a învins-o pe Levadiakos în semifinalele Cupei Greciei. În tur, cele două au terminat la egalitate, scor 1-1, iar în retur, OFI Crete s-a impus cu 1-0.

Cum arată echipele de start

PAOK Salonic: Tsiftsis - Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba - Zivkovic, Ozdoev, Meite, Taison - Konstantelias, Mythou; Rezerve: Bianco, Camara, Chatsidis, Ivanusec, Jeremejeff, Monastirlis, Pavlenka, Pelkas, Sanchez, Taylor, Vogliacco, Zafeiris; Antrenor: Răzvan Lucescu

OFI Crete: Christogeorgos - Kostoulas, Poungouras, Krizmanic - Shengelia, Karachalios, Androutsos, Athanasiou - Fountas, Salcedo, Nuss; Rezerve: Apostolakis, Bainovic, Chatzitheodoridis, Kanellopoulos, Katsikas, Kenourgiakis, Lampropoulos, Leya Iseka, Lilo, Marinakis, Neira, Theodosoulakis; Antrenor: Christos Kontis

Răzvan Lucescu a rememorat cele mai frumoase momente de la PAOK

Revenit în Grecia după două sezoane la Al Hilal, Răzvan Lucescu a mai câștigat un titlu cu PAOK în 2024. Acum, în anul în care gruparea condusă de Ivan Savvidis împlinește 100 de ani de la înființare, antrenorul român a acordat un amplu interviu în Grecia în care a vorbit despre cele mai importante momente de la PAOK.

"Cel mai reprezentativ moment pentru mine la PAOK a fost în aprilie 2019: titlul, noaptea meciului în care am învins Levadiakos și am devenit campioni, cred că a fost pe 21 aprilie.

Al doilea este 19 mai 2024, când am devenit campioni pentru a doua oară. 12 mai cred că a fost data finalei Cupei pe care am câștigat-o împotriva lui AEK în 2018.

A fost o finală foarte specială, un moment deosebit și, în același timp, pentru mine a fost primul trofeu în Grecia și cu PAOK.

Un alt moment special a fost în 2019, când am câștigat titlul după ultimul meci oficial la Ioannina, când am învins PAS cu 2-0 și îmi amintesc cât de emoționant a fost acel moment. Am încheiat campionatul fără nicio înfrângere, deci încă un record fantastic pentru PAOK și pentru noi, cei care am făcut parte din acel moment.

Din nou, finala Cupei împotriva lui AEK care ne-a adus dubla. Au fost multe meciuri și seri grozave în Europa. Sunt multe momente, iar acest lucru se datorează probabil perioadei lungi în care am fost aici și am lucrat aici; este normal să ajungi să trăiești astfel de evenimente și nopți speciale", a spus Răzvan Lucescu, potrivit gazzetta.gr.

