Here we go! Inter a rezolvat transferul cerut de urgență de Cristi Chivu: 25.000.000 €

Here we go! Inter a rezolvat transferul cerut de urgență de Cristi Chivu: 25.000.000 € Serie A
Alexandru Hațieganu
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Inter a rezolvat un transfer pe care Cristi Chivu l-a dorit cu ardoare.

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cristi chivuAnan KhalailiInterSerie A
Din articol

Inter a rezolvat problema înlocuitorului lui Denzel Dumfries, după ce fundașul olandez a fost transferat de Real Madrid în această vară.

Marco Palestra a fost principala țintă a „nerazzurrilor”, dar Chelsea a intervenit și l-a transferat de la Atalanta în schimbul unei sume mult mai mari decât cea pe care era dispusă Inter să o achite.

Inter a rezolvat problema fundașului dreapta 

Cristi Chivu a solicitat transferul unui fundaș dreapta după plecarea lui Dumfries, iar oficialii lui Inter i-au făcut pe plac și l-au transferat pe Anan Khalaili.

Jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat că Inter s-a înțeles cu USG pentru aducerea fundașului de 21 de ani în schimbul a 25 de milioane de euro. 

Jucătorul și-a dat acordul pentru transfer, iar anunțul oficial urmează să fie făcut. 

Fotbalistul de 21 de ani a evoluat în 52 de partide pentru USG în stagiunea trecută și a reușit șase goluri și șase pase decisive.

23 de milioane de euro este cota lui Anan Khalaili, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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