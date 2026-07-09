Here we go! Inter a rezolvat transferul cerut de urgență de Cristi Chivu: 25.000.000 €

Inter a rezolvat problema înlocuitorului lui Denzel Dumfries, după ce fundașul olandez a fost transferat de Real Madrid în această vară.

Marco Palestra a fost principala țintă a „nerazzurrilor”, dar Chelsea a intervenit și l-a transferat de la Atalanta în schimbul unei sume mult mai mari decât cea pe care era dispusă Inter să o achite.

Inter a rezolvat problema fundașului dreapta

Cristi Chivu a solicitat transferul unui fundaș dreapta după plecarea lui Dumfries, iar oficialii lui Inter i-au făcut pe plac și l-au transferat pe Anan Khalaili.

Jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat că Inter s-a înțeles cu USG pentru aducerea fundașului de 21 de ani în schimbul a 25 de milioane de euro.

Jucătorul și-a dat acordul pentru transfer, iar anunțul oficial urmează să fie făcut.