Pariul lui Cristi Chivu! Transferul solicitat de antrenorul român la Inter Milano

Pariul lui Cristi Chivu! Transferul solicitat de antrenorul român la Inter Milano Serie A
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cine este jucătorul pe care îl vrea Cristi Chivu la Inter Milano. 

TAGS:
cristi chivuCristian ChivuInter MilanoSerie Atransferuri
Din articol

Cristi Chivu

  • Cristi chivu 2
×
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano / Foto IMAGO
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano / Foto IMAGO
Cristi Chivu, în finala Coppa Italia / Foto IMAGO
ÎNAPOI LA ARTICOL

Antrenorul Cristi Chivu (45 de ani) a pus ochii pe un fotbalist de viitor pentru Inter Milano. 

Abdul Alim Compaore, pe lista lui Inter Milano

Campioana și câștigătoarea Cupei Italiei este interesată să îl transfere pe Abdul Alim Compaore, un mijlocaș defensiv italian în vârstă de doar 16 ani. 

„Inter este interesată de tânărul mijlocaș de la Verona, Abdul Alim Compaore, născut în 2009”, a scris, pe contul său de X, jurnalistul italian Nicolo Schira.  

Cine este Abdul Alim Compaore

Compaore se află în prezent la Verona U18, după ce s-a format și la Hellas U17 și Brescia U17. 

Tânărul închizător are dublă cetățenie din Italia și Burkina Faso. Abdul Alim Compaore este văzut în „Cizmă” drept un fotbalist de perspectivă. El a apucat să strângă două selecții pentru Italia U17.

Ultima oară Compaore a fost integralist în Inter U17 - Verona U17, scor 4-3. 

Bursa transferurilor la Inter

  • Veniri: Aleksandar Stankovic (răscumpărat de la Club Brugge, 23.000.000 de euro) și Manuel Akanji (împrumutat anterior de la Manchester City pentru 1.000.000 de euro și cumpărat definitiv pentru 15.000.000 de euro).
  • Reveniri: Valentin Carboni (Racing Club din Argentina) și Tomas Palacios (Estudiantes LP din Argentina).
  • Plecări: Denzel Dumfries (20.000.000 de euro, la Real Madrid), Sebastiano Esposito (4.000.000 de euro la Cagliari), Franco Carboni (2.500.000 de euro, la Parma), Stefan de Vrij (liber la Panathinaikos), Francesco Acerbi, Yann Sommer și Matteo Darmian (toți liberi, fără club nou până acum). 
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zendaya a purtat o rochie de zeiță greacă la premiera mondială a filmului The Odyssey, din Londra. GALERIE FOTO
Zendaya a purtat o rochie de zeiță greacă la premiera mondială a filmului The Odyssey, din Londra. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Prinde transferul carierei după FCSB - Union Saint Gilloise! Chivu îl vrea la Inter
Prinde transferul carierei după FCSB - Union Saint Gilloise! Chivu îl vrea la Inter
Italienii au anunțat ce urmează pentru Cristi Chivu: ”Săptămâna viitoare”
Italienii au anunțat ce urmează pentru Cristi Chivu: ”Săptămâna viitoare”
Cristi Chivu avea nevoie de el ca de aer! Transferul rezolvat de Inter
Cristi Chivu avea nevoie de el ca de aer! Transferul rezolvat de Inter
A plecat de la Inter și l-a criticat pe Cristi Chivu
A plecat de la Inter și l-a criticat pe Cristi Chivu
Cristi Chivu și-a dat acordul! Transfer la Inter, imediat după Union Saint-Gilloise - FCSB
Cristi Chivu și-a dat acordul! Transfer la Inter, imediat după Union Saint-Gilloise - FCSB
ULTIMELE STIRI
Croația a trimis o scrisoare către FIFA. Care e motivul din spatele deciziei
Croația a trimis o scrisoare către FIFA. Care e motivul din spatele deciziei
ACUM: Argentina - Egipt 0-1 în optimile CM 2026. Penalty ratat și bară din lovitură liberă pentru Messi
ACUM: Argentina - Egipt 0-1 în optimile CM 2026. Penalty ratat și bară din lovitură liberă pentru Messi
Condițiile incredibile în care Barcelona a acceptat plecarea lui Marc-Andre ter Stegen! Cu cine semnează portarul
Condițiile incredibile în care Barcelona a acceptat plecarea lui Marc-Andre ter Stegen! Cu cine semnează portarul
Tatăl lui Neymar a intervenit când a auzit de retragerea fiului său și i-a transmis un mesaj clar
Tatăl lui Neymar a intervenit când a auzit de retragerea fiului său și i-a transmis un mesaj clar
Veste proastă pentru fotbalistul disperat să plece de la FCSB! Echipa care îl dorea a ales alt jucător
Veste proastă pentru fotbalistul disperat să plece de la FCSB! Echipa care îl dorea a ales alt jucător
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Haaland i-a egalat pe Messi și Mbappe în topul marcatorilor de la CM 2026! Kane stă la pândă

Golgheterii de la Mondial: Haaland i-a egalat pe Messi și Mbappe în topul marcatorilor de la CM 2026! Kane stă la pândă

Portughezii au găsit vinovatul după eliminarea de la CM 2026: „Plătim prețul pentru greșelile lui”

Portughezii au găsit vinovatul după eliminarea de la CM 2026: „Plătim prețul pentru greșelile lui”

Mikayla Demaiter, de la senzația meciurilor de hochei la modelling. Are peste 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram

Mikayla Demaiter, de la senzația meciurilor de hochei la modelling. Are peste 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram

Salariul pe care îl va câștiga Eddy Gnahore la FCSB

Salariul pe care îl va câștiga Eddy Gnahore la FCSB



Recomandarile redactiei
Veste proastă pentru fotbalistul disperat să plece de la FCSB! Echipa care îl dorea a ales alt jucător
Veste proastă pentru fotbalistul disperat să plece de la FCSB! Echipa care îl dorea a ales alt jucător
ACUM: Argentina - Egipt 0-1 în optimile CM 2026. Penalty ratat și bară din lovitură liberă pentru Messi
ACUM: Argentina - Egipt 0-1 în optimile CM 2026. Penalty ratat și bară din lovitură liberă pentru Messi
Condițiile incredibile în care Barcelona a acceptat plecarea lui Marc-Andre ter Stegen! Cu cine semnează portarul
Condițiile incredibile în care Barcelona a acceptat plecarea lui Marc-Andre ter Stegen! Cu cine semnează portarul
Tatăl lui Neymar a intervenit când a auzit de retragerea fiului său și i-a transmis un mesaj clar
Tatăl lui Neymar a intervenit când a auzit de retragerea fiului său și i-a transmis un mesaj clar
Prinde transferul carierei după FCSB - Union Saint Gilloise! Chivu îl vrea la Inter
Prinde transferul carierei după FCSB - Union Saint Gilloise! Chivu îl vrea la Inter
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
CITESTE SI
LIVE Rezultate BAC 2026. Primele note la Bacalaureat, disponibile. Rata de promovare de 74,8%, înainte de contestații

stirileprotv LIVE Rezultate BAC 2026. Primele note la Bacalaureat, disponibile. Rata de promovare de 74,8%, înainte de contestații

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Cod galben de furtuni în aproape toată țara. Vijelii cu rafale de peste 80 km/h și grindină până miercuri seară

stirileprotv Cod galben de furtuni în aproape toată țara. Vijelii cu rafale de peste 80 km/h și grindină până miercuri seară

Rezultate Bacalaureat 2026. Vezi rezultatele pe fiecare județ în parte

stirileprotv Rezultate Bacalaureat 2026. Vezi rezultatele pe fiecare județ în parte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!