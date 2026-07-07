Pariul lui Cristi Chivu! Transferul solicitat de antrenorul român la Inter Milano

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Abdul Alim Compaore, pe lista lui Inter Milano

Campioana și câștigătoarea Cupei Italiei este interesată să îl transfere pe Abdul Alim Compaore, un mijlocaș defensiv italian în vârstă de doar 16 ani.

„Inter este interesată de tânărul mijlocaș de la Verona, Abdul Alim Compaore, născut în 2009”, a scris, pe contul său de X, jurnalistul italian Nicolo Schira.

Cine este Abdul Alim Compaore

Compaore se află în prezent la Verona U18, după ce s-a format și la Hellas U17 și Brescia U17.

Tânărul închizător are dublă cetățenie din Italia și Burkina Faso. Abdul Alim Compaore este văzut în „Cizmă” drept un fotbalist de perspectivă. El a apucat să strângă două selecții pentru Italia U17.

Ultima oară Compaore a fost integralist în Inter U17 - Verona U17, scor 4-3.