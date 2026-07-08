Inter vrea să îi găsească înlocuitor lui Denzel Dumfries, după ce fundașul olandez a fost transferat de Real Madrid în această vară.

Marco Palestra a fost principala țintă a „nerazzurrilor”, dar Chelsea a intervenit și l-a transferat de la Atalanta în schimbul unei sume mult mai mari decât cea pe care era dispusă Inter să o achite.

Cristi Chivu nu mai riscă nimic! Cei doi fotbaliști urmăriți de Inter

Cristi Chivu a ales două ținte pentru poziția de fundaș dreapta. Favoritul este Anan Khalaili de la USG, dar Inter și-a luat măsuri de precauție în cazul în care nu reușesc să se înțeleagă cu formația belgiană.

Antrenorul român l-a pus pe lista lui Inter și pe Guela Doue, jucătorul de 23 de ani al lui Strasbourg, conform TMW.com.

Jucătorul Coastei de Fildeș, care a evoluat în patru meciuri de la Campionatul Mondial din 2026.

Guela Doue a jucat 34 de meciuri și reușit două goluri și șapte pase decisive în stagiunea trecută.

20 de milioane de euro este cota lui Guela Doue, conform site-ului de specialitatea Transfermarkt.com.

Abdul Alim Compaore, pe lista lui Inter Milano

Campioana și câștigătoarea Cupei Italiei este interesată să îl transfere pe Abdul Alim Compaore, un mijlocaș defensiv italian în vârstă de doar 16 ani.

„Inter este interesată de tânărul mijlocaș de la Verona, Abdul Alim Compaore, născut în 2009”, a scris, pe contul său de X, jurnalistul italian Nicolo Schira.

Cine este Abdul Alim Compaore

Compaore se află în prezent la Verona U18, după ce s-a format și la Hellas U17 și Brescia U17.

Tânărul închizător are dublă cetățenie din Italia și Burkina Faso. Abdul Alim Compaore este văzut în „Cizmă” drept un fotbalist de perspectivă. El a apucat să strângă două selecții pentru Italia U17.

Ultima oară Compaore a fost integralist în Inter U17 - Verona U17, scor 4-3.