Joi, la Turda, Suedia a învins-o pe România cu 44-26 (23-14 la pauză). În ultimul meci din grupă, tricolorii mici vor juca sâmbătă la Cluj, scrie news.ro.
Reacția FRH după ce România a pierdut cu Suedia la Men's 20 EHF EURO 2026
Federația Română de Handbal a consemnat rezultatul din România - Suedia, meci care a fost transmis în direct pe platforma VOYO.
”Final de meci. România cedează în fața Suediei în al doilea meci din Preliminary Round la Men’s 20 EHF EURO 2026.
Urmează ultimul meci din grupă, în care tricolorii vor lupta pentru un rezultat mai bun”, a scris FRH.
Principalii marcatori ai partidei au fost Iluca 9 goluri, Chiruţ 5, pentru România, respectiv Lindvall 7, pentru Suedia. Tot joi, în cealaltă partidă din grupa E, Bosnia Herţegovina – Israel, scor 33-43.
În primul meci din grupă, România a pierdut cu Bosnia Herţegovina, scor 34-36. Ultima dispută va avea loc sâmbătă, în Sala Sporturilor ”Horia Demian” din Cluj-Napoca, cu Israel. După două etape, România ocupă locul 4, cu 0 puncte. Suedia este lider, cu 4, urmată de Israel şi Bosnia Herţegovina, ambele cu câte 2 puncte.
Primele două clasate în fiecare din cele şase grupe se califică în trei grupe principale, din care se va lupta pentru sferturile de finală (16 iulie), semifinale (17 iulie) şi finalele pentru medalii (19 iulie).
Cluj-Napoca găzduieşte meciuri în BT Arena (10.000 locuri) şi Sala Sporturilor "Horia Demian" (2.500 locuri), iar Nova PG Arena din Turda (3.000 locuri) este şi ea gazdă pentru partide din grupele preliminare, principale, sferturi de finală şi de clasament final.
Semifinalele şi finalele vor avea loc în BT Arena. Deţinătoarea titlului european este Spania, a mai scris news.ro.