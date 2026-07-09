Joi, la Turda, Suedia a învins-o pe România cu 44-26 (23-14 la pauză). În ultimul meci din grupă, tricolorii mici vor juca sâmbătă la Cluj, scrie news.ro.

Reacția FRH după ce România a pierdut cu Suedia la Men's 20 EHF EURO 2026

Federația Română de Handbal a consemnat rezultatul din România - Suedia, meci care a fost transmis în direct pe platforma VOYO.

”Final de meci. România cedează în fața Suediei în al doilea meci din Preliminary Round la Men’s 20 EHF EURO 2026.

Urmează ultimul meci din grupă, în care tricolorii vor lupta pentru un rezultat mai bun”, a scris FRH.