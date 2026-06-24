”Coșmar” pentru Chivu! Dat ca și transferat la Inter, jucătorul s-a înțeles cu altă echipă

Chiar dacă transferul lui Marco Palestra (21 de ani) la Inter Milano părea ca și rezolvat, Chelsea a intervenit pe ultima sută de metri și a reușit să rezolve transferul fundașului pe care Atalanta l-a împrumutat în sezonul precedent la Cagliari.

Mutarea este ca și rezolvată. Chelsea va plăti 60 de milioane de euro, cu zece milioane în plus față de cât ar fi oferit Inter, iar Atalanta va păstra și un procent de 10 la sută dintr-un viitor transfer al lui Palestra, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

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Contractul este pregătit, iar Palestra va semna până în 2033. Jucătorul va pleca spre Londra de la Milano în următoarea perioadă, urmând să facă vizita medicală, iar dacă nu va apărea nimic neprevăzut va veni și anunțul oficial.