”Coșmar” pentru Chivu! Dat ca și transferat la Inter, jucătorul s-a înțeles cu altă echipă

Chiar dacă transferul lui Marco Palestra (21 de ani) la Inter Milano părea ca și rezolvat, Chelsea a intervenit pe ultima sută de metri și a reușit să rezolve transferul fundașului pe care Atalanta l-a împrumutat în sezonul precedent la Cagliari.
Mutarea este ca și rezolvată. Chelsea va plăti 60 de milioane de euro, cu zece milioane în plus față de cât ar fi oferit Inter, iar Atalanta va păstra și un procent de 10 la sută dintr-un viitor transfer al lui Palestra, scrie jurnalistul Nicolo Schira.
Chelsea i l-a ”suflat” lui Chivu pe Marco Palestra
Contractul este pregătit, iar Palestra va semna până în 2033. Jucătorul va pleca spre Londra de la Milano în următoarea perioadă, urmând să facă vizita medicală, iar dacă nu va apărea nimic neprevăzut va veni și anunțul oficial.
Palestra este născut în Buccinasco, o provincie din apropiere de Milano, dar este crescut de Atalanta, club care l-a și promovat în fotbalul de seniori. Fundașul dreapta a fost chiar în lotul grupării din Bergamo în anul în care italienii au câștigat Europa League cu Gian Piero Gasperini.
În sezonul recent încheiat, Palestra a fost titular incontestabil la Cagliari, unde a prins 37 de partide, iar evoluțiile sale l-au adus și la naționala Italiei, unde a bifat deja două prezențe.
Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, declarații în presa din Italia
Într-un interviu pentru Tuttomercatoweb, președintele lui Inter Milano, Giuseppe Marotta, a oferit câteva detalii despre ce îl așteaptă pe Cristian Chivu în următorul sezon, după un 2025-2026 perfect pe plan intern, cu titlul în Serie A și Coppa Italia câștigate.
”Nu va fi revoluție, ci evoluție. Echipa are un nucleu bine definit, format din jucători care sunt aici de câțiva ani, și mă refer la Barella, Bastoni și Lautaro, alături de alții.
Ei contribuie, de asemenea, la transmiterea culturii victoriei noilor veniți. Astăzi este important să o transmitem celor care nu au experiență”, a spus Marrotta.