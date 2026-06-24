”Coșmar” pentru Chivu! Dat ca și transferat la Inter, jucătorul s-a înțeles cu altă echipă

”Coșmar” pentru Chivu! Dat ca și transferat la Inter, jucătorul s-a înțeles cu altă echipă Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu (45 de ani) a primit o lovitură de proporții. O altă echipă i-a ”suflat” jucătorul care părea ca și transferat la Inter Milano.

TAGS:
Marco PalestraInter Milanocristi chivuChelsea
Din articol

Chiar dacă transferul lui Marco Palestra (21 de ani) la Inter Milano părea ca și rezolvat, Chelsea a intervenit pe ultima sută de metri și a reușit să rezolve transferul fundașului pe care Atalanta l-a împrumutat în sezonul precedent la Cagliari.

Mutarea este ca și rezolvată. Chelsea va plăti 60 de milioane de euro, cu zece milioane în plus față de cât ar fi oferit Inter, iar Atalanta va păstra și un procent de 10 la sută dintr-un viitor transfer al lui Palestra, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

Chelsea i l-a ”suflat” lui Chivu pe Marco Palestra

Contractul este pregătit, iar Palestra va semna până în 2033. Jucătorul va pleca spre Londra de la Milano în următoarea perioadă, urmând să facă vizita medicală, iar dacă nu va apărea nimic neprevăzut va veni și anunțul oficial.

Palestra este născut în Buccinasco, o provincie din apropiere de Milano, dar este crescut de Atalanta, club care l-a și promovat în fotbalul de seniori. Fundașul dreapta a fost chiar în lotul grupării din Bergamo în anul în care italienii au câștigat Europa League cu Gian Piero Gasperini.

În sezonul recent încheiat, Palestra a fost titular incontestabil la Cagliari, unde a prins 37 de partide, iar evoluțiile sale l-au adus și la naționala Italiei, unde a bifat deja două prezențe.

Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, declarații în presa din Italia

Într-un interviu pentru Tuttomercatoweb, președintele lui Inter Milano, Giuseppe Marotta, a oferit câteva detalii despre ce îl așteaptă pe Cristian Chivu în următorul sezon, după un 2025-2026 perfect pe plan intern, cu titlul în Serie A și Coppa Italia câștigate.

”Nu va fi revoluție, ci evoluție. Echipa are un nucleu bine definit, format din jucători care sunt aici de câțiva ani, și mă refer la Barella, Bastoni și Lautaro, alături de alții. 

Ei contribuie, de asemenea, la transmiterea culturii victoriei noilor veniți. Astăzi este important să o transmitem celor care nu au experiență”, a spus Marrotta.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fermă clandestină de criptomonede, descoperită în Satu Mare. Consuma electricitate cât un combinat industrial
Fermă clandestină de criptomonede, descoperită în Satu Mare. Consuma electricitate cât un combinat industrial
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali a făcut un pariu în direct cu Marius Şumudică: „Să vedem cine e mai şmecher”
Gigi Becali a făcut un pariu în direct cu Marius Şumudică: „Să vedem cine e mai şmecher”
ULTIMELE STIRI
Daniel Paraschiv e ”OUT”! Clubul îl vrea pe atacantul care a impresionat sub comanda lui Hagi
Daniel Paraschiv e ”OUT”! Clubul îl vrea pe atacantul care a impresionat sub comanda lui Hagi
Rapid l-a transferat pe fostul jucător al Stelei: „Bun venit!”
Rapid l-a transferat pe fostul jucător al Stelei: „Bun venit!”
MERCATO ANGLIA 2026 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League
MERCATO ANGLIA 2026 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1
Controversă la Mondial după meciul Angliei: "VAR-ul mai funcționează aici? Erau plecați la cafea!"
Controversă la Mondial după meciul Angliei: "VAR-ul mai funcționează aici? Erau plecați la cafea!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

FCSB, două transferuri dintr-un foc! Ambii fotbaliști au câștigat Cupa României

FCSB, două transferuri dintr-un foc! Ambii fotbaliști au câștigat Cupa României

Real Madrid dă lovitura pe piața transferurilor! Fotbalistul cotat la 90.000.000 de € a bătut palma cu galacticii

Real Madrid dă lovitura pe piața transferurilor! Fotbalistul cotat la 90.000.000 de € a bătut palma cu galacticii

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

FCSB a transferat un fotbalist brazilian care vorbește șase limbi! Tatăl său a fost jucător un deceniu la AC Milan

FCSB a transferat un fotbalist brazilian care vorbește șase limbi! Tatăl său a fost jucător un deceniu la AC Milan

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Două staruri stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Două staruri stau la pândă



Recomandarile redactiei
Daniel Paraschiv e ”OUT”! Clubul îl vrea pe atacantul care a impresionat sub comanda lui Hagi
Daniel Paraschiv e ”OUT”! Clubul îl vrea pe atacantul care a impresionat sub comanda lui Hagi
FCSB i-a spus ”pas”, dar poate prinde un transfer surprinzător: ”Sunt discuții!”
FCSB i-a spus ”pas”, dar poate prinde un transfer surprinzător: ”Sunt discuții!”
Controversă la Mondial după meciul Angliei: "VAR-ul mai funcționează aici? Erau plecați la cafea!"
Controversă la Mondial după meciul Angliei: "VAR-ul mai funcționează aici? Erau plecați la cafea!"
Ivana Knoll, deliciul fotoreporterilor la Panama - Croația! Cum a fost surprinsă
Ivana Knoll, deliciul fotoreporterilor la Panama - Croația! Cum a fost surprinsă
Rapid l-a transferat pe fostul jucător al Stelei: „Bun venit!”
Rapid l-a transferat pe fostul jucător al Stelei: „Bun venit!”
Alte subiecte de interes
Răsturnare de situație! Fotbalistul i-a spus „NU” lui Chivu și semnează în Premier League
Răsturnare de situație! Fotbalistul i-a spus „NU” lui Chivu și semnează în Premier League
Cristi Chivu, ce transfer! Agentul jucătorului a ajuns la Milano
Cristi Chivu, ce transfer! Agentul jucătorului a ajuns la Milano
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
CITESTE SI
Decizia finală a Consiliului Concurenței privind preluarea Carrefour România de către frații Pavăl

stirileprotv Decizia finală a Consiliului Concurenței privind preluarea Carrefour România de către frații Pavăl

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Criză politică. Președintele Nicușor Dan începe consultările cu partidele politice, în vederea desemnării unui premier

stirileprotv Criză politică. Președintele Nicușor Dan începe consultările cu partidele politice, în vederea desemnării unui premier

De ce te dor picioarele când te dai jos din pat dimineața. Cauza principală identificată de specialiști

stirileprotv De ce te dor picioarele când te dai jos din pat dimineața. Cauza principală identificată de specialiști

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!