Ardelenii au primit însă o lovitură grea chiar înaintea meciului: un fotbalist s-a accidentat și s-a întors la Cluj.

Dino Mikanovic s-a întors în România

Este vorba despre fundașul dreapta din Croația, Dino Mikanovic. Croatul a făcut deplasarea alături de ”Șepcile Roșii” în Polonia, însă s-a accidentat înaintea partidei și s-a întors în România.

Pentru meciul cu Dinamo Kiev, Cristiano Bergodi l-a transferat în flancul drept al apărării pe sârbul Jug Stanojev.

300.000 de euro este cota de piață a lui Dino Mikanovic, conform Transfermarkt.

32 de ani are Dino Mikanovic.

Echipele de start în Dinamo Kiev - U Cluj

Dinamo Kiev: Neshcheret – Kedziora, Bilovar, Mykhavko, Dubinchak – Pikhalonok, Brazhko, Shaparenko – Voloshyn, Ponomarenko, Redushko

Rezerve: Olkhovyi, Surkis, Vivcharenko, Korobov, Rubchynskyi, Ogundana, Gusiev, Malysh, Buialskyi, Guerrero, Thiare, Herych

U Cluj: Michael – Stanojev, Cristea, Coubiș, Chipciu – Codrea, Drammeh – Ștefănescu, Bic, Mendy – Macalou

Rezerve: Lefter, Coșa, Chinteș, Trică, Nistor, Adams, Pinho, Chukwu, Poulolo, Aliev, Techereș, Simion