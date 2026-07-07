Italienii au anunțat ce urmează pentru Cristi Chivu: ”Săptămâna viitoare”

Pe lângă obiectivele fixate pe plan intern, Inter va avea și o altă ”țintă” pentru noua stagiune: un parcurs cât mai bun în UEFA Champions League, astfel că antrenorul român are nevoie de întăriri la echipa sa în această vară.
În această perioadă, Inter i-a pierdut pe Denzel Dumfries și Stefan de Vrij, dar se așteaptă să bifeze câteva nume importante și la capitolul veniri.
Cristi Chivu, conferință de presă înainte de noul sezon din Serie A
Până atunci, Chivu va răspunde întrebărilor adresate de jurnaliștii italieni înainte de perioada de pregătire, scrie jurnalistul Simone Togna. Săptămâna viitoare, cel mai probabil luni, va fi programată o conferință de presă la care va participa antrenorul român, dar și președintele ”Beppe” Marotta.
”Săptămâna viitoare, probabil luni, va începe oficial sezonul 2026/27 al echipei Inter, odată cu conferința de presă a lui Chivu și a președintelui Marotta, susținută la Appiano (moment care, cel mai probabil, va coincide cu primul antrenament al nerazzurrilor”, a scris ziaristul italian.
Cristi Chivu și concurența din campionat
Românul Cristi Chivu rămâne pe banca lui Inter Milano, din postura de campion al ultimei ediții. Tehnicianul român a reușit să redreseze echipa și să se impună în Serie A, devenind primul antrenor străin care cucerește campionatul Italiei după portughezul Jose Mourinho.
În noul sezon, Chivu va avea o concurență puternică. Campionatul păstrează o majoritate de 14 antrenori italieni, dar numărul străinilor a crescut la șase, spaniolul Carlos Cuesta de la Parma fiind cel mai tânăr din campionat (30 de ani).
Printre mutările importante ale verii se numără trecerea lui Maurizio Sarri la Atalanta, numirea lui Gennaro Gattuso la Lazio și sosirea portughezului Rúben Amorim la AC Milan, adus de la Manchester United. La Fiorentina a ajuns Fabio Grosso, în timp ce Ivan Juric a preluat Monza în urma promovării echipei.
Lista completă a antrenorilor din Serie A pentru ediția 2026-2027:
- Atalanta: Maurizio Sarri
- Bologna: Domenico Tedesco
- Cagliari: Fabio Pisacane
- Como: Cesc Fabregas
- Fiorentina: Fabio Grosso
- Frosinone: Massimiliano Alvini
- Genoa: Daniele De Rossi
- Inter: Cristian Chivu
- Juventus: Luciano Spalletti
- Lazio: Gennaro Gattuso
- Lecce: Eusebio Di Francesco
- Milan: Rúben Amorim
- Monza: Ivan Juric
- Napoli: Massimiliano Allegri
- Parma: Carlos Cuesta
- Roma: Gian Piero Gasperini
- Sassuolo: Alberto Aquilani
- Torino: Ignazio Abate
- Udinese: Kosta Runjaic
- Venezia: Giovanni Stroppa.