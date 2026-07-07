Italienii au anunțat ce urmează pentru Cristi Chivu: ”Săptămâna viitoare”

Pe lângă obiectivele fixate pe plan intern, Inter va avea și o altă ”țintă” pentru noua stagiune: un parcurs cât mai bun în UEFA Champions League, astfel că antrenorul român are nevoie de întăriri la echipa sa în această vară.

În această perioadă, Inter i-a pierdut pe Denzel Dumfries și Stefan de Vrij, dar se așteaptă să bifeze câteva nume importante și la capitolul veniri.

Cristi Chivu, conferință de presă înainte de noul sezon din Serie A

Până atunci, Chivu va răspunde întrebărilor adresate de jurnaliștii italieni înainte de perioada de pregătire, scrie jurnalistul Simone Togna. Săptămâna viitoare, cel mai probabil luni, va fi programată o conferință de presă la care va participa antrenorul român, dar și președintele ”Beppe” Marotta.

”Săptămâna viitoare, probabil luni, va începe oficial sezonul 2026/27 al echipei Inter, odată cu conferința de presă a lui Chivu și a președintelui Marotta, susținută la Appiano (moment care, cel mai probabil, va coincide cu primul antrenament al nerazzurrilor”, a scris ziaristul italian.