Greu de OPRIT! Cristiano Ronaldo s-a distrat cu defensiva Romei si a marcat un nou gol! Cifre IMPRESIONANTE in startul lui 2020 | VIDEO

Juventus o intalneste pe AS Roma in sferturile de finala ale Cupei Italiei.

Ronaldo a inceput anul in mare forma si a marcat un nou gol in meciul de Cupa cu AS Roma. Portughezul a primit o pasa de la Higuain la jumatatea terenului si a condus mingea pana in poarta celor de la AS Roma. Ronaldo a finalizat cu piciorul stang la coltul lung al portii aparate de Lopez.

7 goluri are Ronaldo in cele 4 meciuri din 2020 si 13 goluri in ultimele 10 partide.