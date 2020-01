Cristiano Ronaldo a cumparat cel mai SCUMP apartament din Portugalia! Cum arata si care e pretul URIAS platit de fotbalist

CR7 a platit bani grei pentru un apartament de lux din Lisabona.

Portughezul si-a achizitionat un penthouse imens pe "Castilho 203", cea mai scumpa strada din capitala tarii. Imobilul in care se situeaza apartamentul a fost o cladire de birouri, iar in 2017 a fost transformat in bloc de locuinte cu apartamente de lux, unde pretul pe metru patrat depaseste 20.000 de euro.

Cristiano a platit aproximativ 7 milioane de euro pentru un apartament de 287 de metri patrati, care are 3 camere, o zona de spa, o piscina exterioara si o priveliste 360 de grade deasupra orasului.