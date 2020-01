"Nu o sa pot niciodata asta" Kylian Mbappe, se inchina in fata zeului Messi, dar il alege pe Ronaldo! Declaratia care face inconjurul planetei! Ce a spus

Kylian Mbappe a oferit o declaratie fabuloasa.

Starul celor de la PSG, Kylian Mbappe, a oferit o declaratie fabuloasa pentru Gazzetta dello sport. Acesta a declarat ca este tarziu pentru a avea o cariera precum Messi. Acesta a spus ca de acum inainte ar trebui ca model pentru el sa fie cariera lui Cristiano Ronaldo. Mbappe nu si-a ascuns niciodata admiratia pentru starul portughez si sa a spus Juventus poate castiga trofeul Ligii Campionilor in acest sezon, avandu-l pe Cristiano Ronaldo in echipa.

"Pentru mine este prea tarziu sa urmez o cariera precum a lui Messi. Ca sa se intampla asta, ar fi trebuie sa raman la AS Monaco. Am toate laudele pentru Messi, dar de acum incolo trebuie sa urmez o cariera precum cea a lui Cristiano Ronaldo. Jvuentus, cu Cristiano Ronaldo in echipa, cu siguranta este favorita la castigarea Champions League, dar si Real Madrid, Barcelona si Liverpool vor avea un cuvant greu de spus", a declarat Mbappe, pentru Gazzetta dello Sport.