Comotto va fi împrumutat la Genoa, în următoarea perioadă de mercato

Jurnaliștii italieni anunță că AC Milan este pe cale să se despartă de doi dintre cei mai valoroși tineri jucători din lot. De serviciile atacantului Francesco Camarda (18 ani), care are deja două selecții la naționala de seniori a Italiei, sunt interesate Torino, Udinese, Geno, Parma, Sassuolo, Empoli, Sampdoria, Benevento, Catanzaro, Pisa, Frosinone, Monza și Fiorentina, dar doar o parte dintre ele ar fi de acord cu împrumutul acestuia. Vârful a primit puține minute în acest sezon, contracandidatul său pe post fiind Goncalo Ramos (25 de ani), cumpărat în vara trecută cu 73 de milioane de euro.

De asemenea, milanezii vor să-l cedeze la Genoa pe coordonatorul de joc Christian Comotto (18 ani), considerat unul dintre cei mai valoroși tineri fotbaliști italieni, fiind considerat "Noul Sandro Tonali". Acesta ar urma să fie împrumutat de clubul lui Dan Șucu pentru aproximativ 3 milioane de euro, până în vară, ulterior existând posibilitatea unui nou împrumut sau al cumpărării. Mijlocașul a fost folosit în doar trei meciuri, în actuala stagiune.

Fanii milanezi nu sunt încântați de cedarea celor doi fotbaliști, în condițiile în care echipa lor s-a despărțit, începând cu 2022, de când clubul a fost achiziționat de RedBird Capital Partners, de majoritatea jucătorilor tineri de perspectivă. Printre cei vânduți se numără Malick Thiaw (Newcastle / 35 mil. euro), Charles De Ketelaere (Atalanta / 23.7 mil. euro), Alex Jimenez (Bournemouth / 18.5 mil. euro), Lorenzo Colombo (Genoa / 7 mil. euro), Daniel Maldini (Monza / 6.5 mil. euro), Marco Brescianini (Frosinone / 6.2 mil. euro), Marco Pellegrino (Boca Juniors / 3.5 mil. euro), Jan-Carlo Simic (Anderlecht / 2.6 mil. euro) sau Marco Nasti (Cremonese / 500.000 euro).

Este fiul fostului fotbalist Gianluca Comotto

Christian Comotto (18 ani / 185 cm) este născut la Ivrea (Piemont) și a fost juniori la cluburile Perugia, Inter Milano, Fiorentina și AC Milan. La nivel de seniori a evoluat pentru Milan Futuro (2025), AC Milan (2025, 2026) și Spezia (2025-2026 / împrumutat).

Are selecții pentru naționalele de juniori ale Italiei (U15, U16, U17, U18, U19), evoluează ca mijlocaș central și este cotat la 10 milioane de euro. Este fiul fostul fundaș Gianluca Comotto (48 de ani), care a evoluat la echipe precum Torino, Vicenza, Fiorentina, Reggina, AS Roma, Ascoli și Cesena.

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