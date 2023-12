Formația antrenată de Stefano Pioli s-a impus cu scorul de 3-0, golurile fiind reușite de Tijjani Reijnders, Jan-Carlo Simic și Noah Okafor.

Jan-Carlo Simic a avut un debut spectaculos în Serie A. Introdus pe teren în minutul 24, după accidentarea lui Pobega, sârbul de 18 ani a reușit să marcheze în minutul 41, din pasa lui Leao.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu părinții fotbalistului, cu lacrimi în ochi după golul fiului lor. Jan-Carlo Simic joacă titular în echipa de tineret a lui AC Milan, având un gol și un assist în acest sezon.

În urma acestui rezultat, AC Milan se menține pe locul trei în Serie A, la șase puncte în urma liderului Inter, care are un meci mai puțin disputat.

Jan-Carlo Simic’s parents were in tears after witnessing their son’s debut goal for Milan.

This is calcio ❤️

???? @DiMarzio pic.twitter.com/ZrZIyhI3IW