Ce a făcut Genoa împotriva lui AC Milan și pe ce loc se află acum clubul lui Dan Șucu în Serie A

Ce a făcut Genoa împotriva lui AC Milan și pe ce loc se află acum clubul lui Dan Șucu în Serie A Serie A
SPORT.RO
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Dan Șucu este acționar majoritar la Genoa din iarna lui 2024.

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Din articol

Ce a făcut Genoa împotriva lui AC Milan și pe ce loc se află acum clubul lui Dan Șucu în Serie A

Echipa italiană Genoa, patronată de Dan Şucu, a pierdut duminică, pe teren propriu, scor 1-2, în faţa formaţiei AC Milan, în etapa a 11-a din Serie A.

Milanezii au lovit repede, în prima parte a reprizei întâi. Alphadjo Cisse a înscris în minutul 13, iar Christian Pulisic a dus scorul la 2-0 şase minute mai târziu. Echipa condusă de Daniele de Rossi a reuşit doar să reducă din diferenţă, în minutul 88, prin Mikael Ellertsson, şi Genoa – AC Milan s-a încheiat 1-2.

AC Milan este a patra în ierarhie, cu 24 de puncte, în timp ce Genoa se află în zona lipsită de noroc: locul 13 cu 13 puncte, scrie news.ro.

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Răzvan Sava, portarul Craiovei, ar putea fi ofertat de Genoa lui Dan Șucu

Din iarnă, situația s-ar putea schimba. În presa din Italia au apărut informații potrivit cărora portarul Răzvan Sava (24 de ani), aflat acum la Universitatea Craiova, ar putea fi ofertat de Genoa.

Informația vine la câteva zile după ce impresarul Ioan Becali a anunțat că goalkeeper-ul Craiovei va pleca în iarnă din Bănie, urmând să fie rechemat din împrumut de Udinese.

"Genoa are deja un portar de calitate, însă în viitor s-ar putea ivi oportunitatea de a aduce în Liguria un compatriot al președintelui Dan Șucu. Este vorba despre Răzvan Sava, în prezent portarul Craiovei. Numele său a fost asociat recent și cu Udinese, dar piața transferurilor, aflată într-o continuă schimbare, merită urmărită cu atenție", au scris italienii.

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