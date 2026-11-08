Ce a făcut Genoa împotriva lui AC Milan și pe ce loc se află acum clubul lui Dan Șucu în Serie A

Echipa italiană Genoa, patronată de Dan Şucu, a pierdut duminică, pe teren propriu, scor 1-2, în faţa formaţiei AC Milan, în etapa a 11-a din Serie A.

Milanezii au lovit repede, în prima parte a reprizei întâi. Alphadjo Cisse a înscris în minutul 13, iar Christian Pulisic a dus scorul la 2-0 şase minute mai târziu. Echipa condusă de Daniele de Rossi a reuşit doar să reducă din diferenţă, în minutul 88, prin Mikael Ellertsson, şi Genoa – AC Milan s-a încheiat 1-2.

AC Milan este a patra în ierarhie, cu 24 de puncte, în timp ce Genoa se află în zona lipsită de noroc: locul 13 cu 13 puncte, scrie news.ro.

Cum arată clasamentul din Serie A