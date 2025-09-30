Fabulos! Conversația dezvăluită de Zlatan Ibrahimovic: „Acum toată lumea știe cine ești”

Zlatan Ibrahimovic este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști, iar pe lângă cariera incredibilă pe care a avut-o, atacantul are și un caracter puternic care l-a diferențiat de alți jucători.
Mesajul publicat de Zlatan după aproape șase ani
Starul suedez a publicat un mesaj primit de la un fan în momentul în care a revenit la AC Milan, la începutul anului 2020.
Acel fan este chiar Francesco Camarda, unul dintre cei mai interesanți jucători produși de echipa milaneză în ultimul timp.
- Citește și: Adi Mutu dă cărțile pe față despre Ibrahimovic: ”Se trezea noaptea să mă întrebe dacă e mai bun decât Ronaldo”
„Sunt italian și sunt un mare fan al lui AC Milan. Ești un mare campion. Mă bucur că ai venit la AC Milan. Mi-ar plăcea să te cunosc, ești eroul meu.
Joc pentru AC Milan. Mă cheamă Francesco Camarda”, i-a scris atacantul împrumutat la Lecce lui Zlatan Ibrahimovic.
Suedezul a adăugat în postarea făcută pe contul de Instagram: „Acum, toată lumea îți știe numele, nu doar eu”.