Fabulos! Conversația dezvăluită de Zlatan Ibrahimovic: „Acum toată lumea știe cine ești"

Fotbal extern
Data publicarii:
Data actualizarii:

Zlatan Ibrahimovic a primit un mesaj de la un fan și l-a publicat după aproape șase ani.

Zlatan Ibrahimovic Francesco Camarda AC Milan
Zlatan Ibrahimovic este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști, iar pe lângă cariera incredibilă pe care a avut-o, atacantul are și un caracter puternic care l-a diferențiat de alți jucători.

Mesajul publicat de Zlatan după aproape șase ani

Starul suedez a publicat un mesaj primit de la un fan în momentul în care a revenit la AC Milan, la începutul anului 2020. 

Acel fan este chiar Francesco Camarda, unul dintre cei mai interesanți jucători produși de echipa milaneză în ultimul timp.

„Sunt italian și sunt un mare fan al lui AC Milan. Ești un mare campion. Mă bucur că ai venit la AC Milan. Mi-ar plăcea să te cunosc, ești eroul meu.

Joc pentru AC Milan. Mă cheamă Francesco Camarda”, i-a scris atacantul împrumutat la Lecce lui Zlatan Ibrahimovic.

Suedezul a adăugat în postarea făcută pe contul de Instagram: „Acum, toată lumea îți știe numele, nu doar eu”.

Postarea a venit în contextul în care atacantul italian de 17 ani a reușit primul gol pentru Lecce, formație la care este împrumutat până la finalul sezonului.

Francesco Camarda are 17 ani și a debutat la echipa mare a lui AC Milan în sezonul 2023/2024.

10 milioane de euro este cota atacantului, conform site-ului de specialitate TRansferamrk.com.

