Dinamo este surpriza plăcută din startul acestui sezon. Sub comanda lui Nuno Campos, formația din Ștefan cel Mare a încheiat turul campionatului regulat pe treapta secundă, cu 33 de puncte.

Revenit din accidentare, Alex Musi și-a anunțat obiectivul

Unul dintre argumentele pentru care Dinamo se luptă la titlu este Alexandru Musi. De la momentul transferului de la FCSB, tânărul atacantul a „explodat”, fiind decisiv atât sub comanda lui Zeljko Kopic, cât și a lui Nuno Campos.

Din nefericire, o accidentare l-a ținut pe atacant departe de teren în ultimele luni. Perioada de inactivitate a venit fix când era în vârf de vorbă, numele său fiind legat inclusiv de echipa națională.

Refăcut complet, Alexandru Musi a mărturisit că obiectivul său principal este să ajungă la prima reprezentativă a României. Pentru a-și atinge țelul, atacantul a transmis că va da 100% mereu și că nu se va da bătut.

„Din păcate, am avut acum accidentarea asta şi nu am putut să merg nici la U21, nici la naţionala mare, dacă domnul Hagi mă chema. Dar o să dau totul să revin la lotul naţional.

Evident că este concurenţă mare, dar eu nu mă dau bătut. Mă antrenez mereu, dau totul la meci şi, dacă fac treabă bună, o să fiu chemat la naţională”, a declarat Alex Musi, potrivit Prima Sport.