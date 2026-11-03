Tehnicianul a mizat pe tânărul fotbalist încă din primul minut în meciul cu Csikszereda (2-0), dar l-a schimbat la pauză. La finalul partidei, Pancu a lăsat de înțeles că Andrei Șucu nu are încă maturitatea necesară pentru a înțelege toate automatismele de joc. Reacția sa nu a rămas fără replică din partea Dianei Șucu.

Soția acționarului majoritar de la Rapid a postat un mesaj cu subînțeles pe rețelele de socializare, dar acesta a fost șters după mai bine de o oră. După ce clubul a transmis că viitorul lui Daniel Pancu nu este pus în pericol după acest episod, Victor Angelescu a intervenit și i-a luat apărarea Dianei Șucu.

Victor Angelescu a intervenit și i-a luat apărarea Dianei Șucu

„Eu spun că nu are legătură cu Pancu. Din ce am vorbit și cu domnul Șucu, în niciun caz. Diana Șucu nu are funcție executivă la Rapid. Funcții executive avem eu, domnul Șucu, Marius Bilașco. Nu a fost vreun text care să reprezinte clubul Rapid. E reacția unei mame căreia, normal, nu-i convin articolele care s-au scris imediat după meci.

Din faptul că fiul ei a intrat 45 de minute și a jucat slab, au existat zeci de mii de articole după un meci slab. Dar nu doar el. Au făcut o repriză slabă și jucători care au peste 30 de ani și sunt plătiți extrem de bine.

E reacția normală a unei mame, atât timp cât vede că îi este atacat copilul. Așa văd eu situația. Există mame de jucători care scriu, dar reacțiile lor nu sunt publicate în ziare, nu sunt preluate, pentru că nu sunt soțiile patronilor. Înțeleg acest lucru, asta e presa, o înțeleg.

Nu vreau să dau cuiva în cap, dar asta nu înseamnă că doamna Șucu, dacă e soția patronului, nu are voie să fie mamă și să aibă o reacție când copilul ei e atacat. Mama face 80 de ani și, când am ajuns acasă, mai avea puțin și plângea, văzând tot ce s-a întâmplat cu Dan Șucu. Dacă era în locul Dianei, ar fi sunat la toate emisiunile”, a spus Victor Angelescu, la Prima Sport.

Revenind pe terenul de fotbal, Rapid București ocupă locul #3 în Superliga României, la trei puncte în spatele liderului Dinamo. Pentru giuleșteni urmează o deplasare la Farul Constanța în cadrul etapei #15, sâmbătă, 7 noiembrie, nu mai devreme de ora 17:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.