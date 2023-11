Gazdele s-au impus cu scorul de 1-0, singurul gol al partidei fiind marcat de Theo Hernandez, în minutele de prelungiri ale primei reprize, din penalty.

Chiar dacă formația antrenată de Stefano Pioli a obținut trei puncte importante, după o serie de insuccese, momentul semnificativ al partidei s-au produs spre final.

În minutul 83, tehnicianul gazdelor l-a introdus pe teren pe Francesco Camarda. Tânărul de 15 ani 8 luni și 15 zile a devenit cel mai tânăr jucător care debutează în Serie A.

Ovaționat de întreg stadionul, Francesco Camarada s-a bucurat de minutele petrecute pe teren.

The entire San Siro ERUPTS as they chant Francesco Camarda upon his debut entrance for Milan.

Incredible ⭐️????⚫️ pic.twitter.com/nLxugXJWxf