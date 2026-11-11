Baza se întinde pe o suprafață de 3,5 hectare și este al treilea proiect important de infrastructură realizat de club după venirea lui Șucu, în 2022. Investițiile totale în acest sector depășesc 15 milioane de euro. Omul de afaceri a mai construit baza „Constructorul”, destinată juniorilor, și a modernizat complexul „Coresi”.
GALERIE FOTO Cum arată „bijuteria” de 6.500.000 de euro a lui Dan Șucu. Facilități de top pentru giuleșteni
Rapid a inaugurat miercuri, 11 noiembrie, noua bază de pregătire de la Ștefănești. Investiția realizată de Dan Șucu se ridică la 6,5 milioane de euro, iar complexul oferă condiții moderne pentru fotbaliștii giuleșteni.
Lucrările la Ștefănești au început pe 1 martie 2025. În prima etapă au fost amenajate patru terenuri cu gazon hibrid și sisteme de degivrare. Rapidiștii au efectuat primele antrenamente aici în august 2025.
Complexul include o sală de forță și recuperare, vestiare, birouri pentru staff și antrenori, spații tehnice și un studio pentru producții foto-video. Proiectul mai prevede un hotel, o piscină, o saună și un restaurant. Hotelul nu este încă finalizat.
Un element aparte este ecranul LED de 40 de metri pătrați, care va fi montat pe fațada clădirii și va putea fi folosit inclusiv în cadrul antrenamentelor.
La eveniment au fost prezenți Dan Șucu, Daniel Pancu, Victor Angelescu, dar și Mihai Stoichiță și Gino Iorgulescu. Corespondenții PRO TV au vizitat noua bază, iar imaginile pot fi urmărite mai jos.
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