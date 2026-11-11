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Recent, Pancu a fost în centrul unui scandal la Rapid. Antrenorul l-a schimbat la pauză pe Andrei Șucu, fiul patronului de la Rapid, și i-a sugerat tânărului fotbalist să meargă să joace la Ștefănești, în eșalonul secund.

Ulterior, Diana Șucu, soția patronului de la Rapid a făcut o postare pe rețelele sociale în care îl ataca în mod voalat pe Daniel Pancu.

În cadrul evenimentului de miercuri, Dan Șucu a avut un discurs prin care a încercat parcă să liniștească spiritele. Patronul Rapidului l-a lăudat pe Daniel Pancu și a transmis că se bucură să îl aibă alături de el în Giulești.

”Îmi permit să spun și îmi face plăcere, ne-am dorit să îl avem alături de noi pe Daniel, nu numai că este competent, nu numai că este rapidist, ci pentru că este un lider. Ultima dată a arătat destul de bine ce înseamnă să fii un lider ca antrenor, când a fost la Cluj și a plecat cu o echipă dezasamblată, și în câteva luni a adus-o înapoi pe podium.

Am început foarte bine și anul acesta și ne dorim să continuăm așa. Ne dorim, e normal să luptăm pentru podium. Cât mai sus, acesta este crezul Rapidului, asta ne dorim”, a spus Dan Șucu în timpul evenimentului.

Ulterior, la microfon a ajuns și Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, care s-a aflat în dreapta acționarului majoritar de la Rapid.

”Aș dori să fiu puțin mai scurt decât omul căruia i se datorează aceste facilități, de top la nivel european. Sunt maxim onorat, responsabil, emoționat. Acum 29 de ani am participat la inaugurarea unei baze a Rapidului, de la Pro Rapid, care a fost urmată de o perioadă fantastică pentru club, cu rezultate, campionate, cupe câștigate, participări în cupele europene.

Și în acest moment Rapid devine un club complet, unde nivelul de performanță și așteptările tuturor sunt la maximum. Trebuie să ne gândim serios la a câștiga trofee, de ce nu începând cu acest sezon. Lucrurile sunt minunate în ceea ce privește infrastructura, ca echipă suntem în mijlocul unui proces, suntem bine poziționați în clasament.

Sigur că sunt și unele probleme pe care le vom rezolva. Am convingerea că, din partea a doua a sezonului, începutului anului viitor calendaristic, Rapid va fi, așa cum a zis patronul, o echipă care să ne reprezinte pe toți, nu numai ca rezultate, ci și prin ceea ce oferim. Să avem bucuria de a juca, a accepta greu înfrângerea, iar atunci când aceste lucruri se întâmplă, să ieșim cu capul sus de pe teren”, a spus și Pancu, după care cei doi s-au îmbrățișat.