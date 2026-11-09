Tânărul fotbalist poate ajunge la Inter, însă nu la gruparea pregătită de Cristi Chivu, ci în Liga a 3-a, la Inter Ilfov. Formația din al treilea eșalon este antrenată de fostul jucător al Rapidului, Valentin Bădoi, și ocupă în prezent primul loc în clasament.
Tehnicianul liderului din Liga a 3-a a transmis că își dorește să îl aducă la echipă pe fiul patronului Dan Șucu, după ce mijlocașul a fost înlocuit la pauză de Daniel Pancu la prima sa titularizare pentru Rapid. „Eu l-aș vrea, dar nu știu dacă vrea el să vină la Clinceni”, a spus Valentin Bădoi, râzând.
Duel la vârful Ligii a 3-a cu fiul lui Anghel Iordănescu
Inter Ilfov a disputat un derby în Liga a 3-a împotriva formației Omega București. Echipa înființată în urmă cu doi ani se află pe locul al doilea în clasament și îl are drept căpitan pe Alex Iordănescu, fiul lui Anghel Iordănescu și fratele lui Edi Iordănescu.
„Așa cum tata nu mi-a zis niciodată «felicitări» sau «bravo» după un meci, nici Edi n-a făcut-o. Ei și-au dorit să fac altceva, să fac școală, să urmez artele”, a zis Alex Iordănescu, căpitanul celor de la Omega București.
Pe lângă activitatea de pe terenul de fotbal, jucătorul formației de pe locul secund din Liga a 3-a își dedică timpul liber artei. „Pictez, sigur că da, când îmi permite timpul, e a doua mea pasiune după fotbal”, a mai spus Alex Iordănescu.