Tânărul fotbalist poate ajunge la Inter, însă nu la gruparea pregătită de Cristi Chivu, ci în Liga a 3-a, la Inter Ilfov. Formația din al treilea eșalon este antrenată de fostul jucător al Rapidului, Valentin Bădoi, și ocupă în prezent primul loc în clasament.

Tehnicianul liderului din Liga a 3-a a transmis că își dorește să îl aducă la echipă pe fiul patronului Dan Șucu, după ce mijlocașul a fost înlocuit la pauză de Daniel Pancu la prima sa titularizare pentru Rapid. „Eu l-aș vrea, dar nu știu dacă vrea el să vină la Clinceni”, a spus Valentin Bădoi, râzând.