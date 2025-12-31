Gabi Balint, câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua București în 1986 și marcator în poarta Argentinei lui Maradona la Campionatul Mondial din 1990, a fost surprins de numirea lui Cristi Chivu ca antrenor principal al lui Inter Milano, dar crede că românul are acum calea deschisă către orice echipă din Europa.

Gabi Balint, despre Cristi Chivu



Balint știe că presiunea este imensă pe Chivu în acest moment la un club precum Inter Milano, obișnuit cu sferele înalte ale fotbalului italian, dar și european. „Dacă ar rezista și ar lua campionatul și dacă ar reuși să ajungă sus și în Liga Campionilor, ar fi pentru el ceva extraordinar, iar viitorul ca antrenor ar fi aranjat. De fapt, cred că deja viitorul lui e aranjat.

Orice s-ar întâmpla până la finalul actualului sezon competițional, tot va primi oferte după ce va avea în CV Inter Milano. E important să reziste până la sfârșitul campionatului, să nu aibă probleme. E presiunea foarte mare, îmi dau seama ce e pe umerii lui acolo. Plus că a luat o echipă un pic cam ruginită, o echipă care, în mod normal, ar trebui să înceapă o mică transformare. Cu câte doi-trei jucători, așa, ușor-ușor. Dar n-are ce să facă. Ei vor și rezultate, vor să reînnoiască și echipa. Până la urmă, echipa asta va fi transformată, vrei, nu vrei”, e de părere fostul stelist.



Actualmente analist sportiv, Balint spune că a fost surprins când Cristi a fost numit antrenorul lui Inter și că de-acum românul are cale liberă spre orice echipă din Europa: „Chivu era un antrenor fără mare experiență la nivel înalt, a fost un un pas extraordinar pentru el. Primul pas important. Din momentul ăla, primind acest pașaport în mână, are liber să vadă nu știu câte țări străine... În momentul în care ai ajuns la Inter, ai deschisă calea către alte echipe. Dacă și faci ceva cu echipa asta și demonstrezi că ești antrenor bun, dacă iei campionatul, deja nu se va mai vorbi de un antrenor aflat la început de drum, ci de un antrenor care se poate numi consacrat”.

Cristi Chivu, lider cu Inter Milano în Serie A



Cu Cristi Chivu antrenor, Inter Milano e lider în Serie A, cu 36 de puncte și 35-14 golaveraj (12 victorii și patru eșecuri după 16 meciuri), cu un punct peste Milan, două peste Napoli, trei deasupra Romei și patru față de Juventus Torino, aflată pe poziția a 5-a.



În Champions League, „nerazzuri” sunt pe locul 6 din 36 de echipe, după 6 etape disputate, având 12 puncte și 12-4 golaveraj (patru victorii și două eșecuri), poziție calificantă direct în optimile de finală ale competiției.