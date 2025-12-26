Marcatorul golului decisiv din finala de la Sevilla a rememorat episoade savuroase de la începuturile carierei sale în fotbal, chiar înaintea aniversării a patru decenii de la cea mai mare performanță a unei echipe de club din România.



Fostul mare internațional a ales să fie alături de cei dragi în inima Transilvaniei, despre care spune răspicat că oferă cadrul perfect pentru sărbători. Pentru Balint, întoarcerea acas înseamnă și redescoperirea bucuriilor simple din perioada copilăriei.



„Crăciunul în Ardeal e cel mai frumos. Cel mai frumos cadou, am vrut să zic cea mai frumoasă minge, 13 lei, pe aia o primeam și eram cel mai fericit. Primeam bani când eram mici, apoi când am mai crescut, o dădeam pe o țuică (râde)”, a spus Gabi Balit pentru PRO TV (SPORT.RO).



„Veneam dezbrăcați acasă”



Cu ochii ațintiți spre 2026, an în care va sărbători 40 de ani de când el și Lăcătuș au îngenuncheat Barcelona în finala Cupei Campionilor, „Pele” Balint nu a uitat greutățile și aventurile de pe maidan. El a rememorat un episod amuzant de la primele sale jocuri, când pasiunea pentru fotbal îi lăsa, la propriu, fără haine.



„Aveam un țăran unde jucam noi, mi-a furat hainele. Noi, vara pe căldură, ne mai dezbrăcam. Venea prin surprindere că îi călcam trifoiul și ne lua hainele, veneam dezbrăcați acasă”, a povestit Balint.



Chiar dacă au trecut decenii de la acele momente, dorul de marea performanță și de atmosfera de meci a rămas intact. Balint a transmis un mesaj puternic pentru fotbaliștii aflați încă în activitate, sfătuindu-i să prețuiască fiecare moment pe teren:



„Nu că mi-e dor de o miuță, mi-e dor să joc pe un stadion. Ar fi un sfat bun pentru toți: profitați, fraților, să jucați! Nu vă retrageți doar că v-ați plictisit”, a încheiat Gabi Balint.

