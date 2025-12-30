Din sezonul 2022-2023, echipa aflată în fruntea clasamentului la final de an a câștigat titlul de fiecare dată. O regulă neoficială, dar tot mai des invocată în Italia: „Legea de 31 decembrie”.



Inter bifează toate argumentele liderului. Are cele mai multe puncte (36), cele mai multe victorii (12), cel mai bun atac (35 de goluri) și golgheterul campionatului, Lautaro Martinez, cu 9 reușite. După 16 etape, nerazzurrii au un punct peste AC Milan și două peste Napoli, cu un meci în minus.



Vine titlul în Serie A? Statistica îi face cu ochiul lui Cristi Chivu



În ultimele trei sezoane, liderul de Revelion a devenit campion: Napoli în 2023, Inter în 2024 și din nou Napoli în stagiunea trecută. Dacă Inter va păstra șefia, Chivu ar putea duce clubul spre al 21-lea scudetto.



Totuși, istoria recentă oferă și motive de neliniște. Între 2019 și 2022, patru lideri de final de an au ratat titlul. Inclusiv Inter, de două ori.



Coincidențele nu se opresc aici. Ca și sezonul trecut, Inter a pierdut derby-ul cu Milan, iar Calhanoglu a ratat un penalty decisiv, tot în minutul 74, tot pe „Meazza”.



Atunci, titlul a ajuns la Napoli. Acum, Chivu speră ca statistica recentă să cântărească mai mult decât „fantomele” trecutului.

