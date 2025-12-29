Originar din Sângeorz-Băi, județul Bistrița Năsăud, fostul component al Generației de Aur s-a stabilit de câțiva ani la Crainimăt, un sat din același județ, unde tradițiile de Sărbători sunt respectate ca în secolul trecut. Ai fost cu colindul?

Am fost, da, la o familie de prieteni. Se mai țin tradițiile la țară?

E, cum să nu? Da, se țin. În seara de Crăciun și a doua zi de Crăciun, copiii umblă la colindat. Și-s foarte frumoase colindele ardelelești. Interviu cu Gabi Balint | Superlativele din 2025 Ce-i specific acolo la tine ca tradiții?

Păi, în primul rând, e colindul, clar, adică lumea merge la colindat, copiii mai ales. Te trezești cu ei noaptea, câte o gașcă de nu știu câți. Trebuie să fii pregătit tot timpul, să ai pregătit ceva pentru ei. Ce le dai? Mere, nuci, covrigi?

Niște prăjituri, bani. Celor mari, care deja nu mai sunt copii, sunt adolescenți și au peste 18 ani, le mai dai și un par cu vin, o bere. Trebuie să ai platourile pline. Te-ai pregătit bine anul ăsta?

Păi cum să nu? Nu prea a fost an să nu pregătim ceva. Poate doar în 2024, că a murit tata cu două zile înainte de Crăciun. Am stat în liniște, îți dai seama. În rest, am respectat tradiția. Deci colindele și mai ce?

Păi altceva, ce să fie? Era zăpada odată, dar acum nu mai e. Era frumos, mai ieșeam la săniuș.



Căderea FCSB, marea surpriză a anului În fotbalul românesc, care a fost surpriza anului pentru tine?

Poate căderea asta ca formă a FCSB-ului. Acum e în revenire, dar căderea de la un sezon la altul a fost foarte mare. Asta, într-adevăr, a fost o surpriză. Nu m-am așteptat, probabil nu s-a așteptat nimeni. Acum e în revenire, dar încă nu este calificată în play-off, pentru că e concurență foarte mare. Ăsta e unul din lucrurile care mi-au plăcut, că s-a creat o concurență mare pentru play-off, au apărut echipe bune, precum Botoșani, Galați, Pitești. Uite, Piteștiul e o surpriză. Și Botoșani – de fapt, cea mai mare surpriză. Rezistă Botoșaniul acolo, sus?

Nu știu dacă va rezista în etapele rămase din retur. Dar, într-adevăr, a fost cea mai mare surpriză. Că sunt mai multe. Și FCSB, că era campioană și jucase bine în Europa, normal că-i surpriză. Și Argeșul, că e nou-promovată și nu s-a așteptat nimeni la parcursul ei. A fost puțin și Slobozia în primele etape, după care a căzut. Cea mai bună echipă din 2025? FCSB, că a luat titlul, sau Craiova, că-i lider?

Exact enigma care e și la jucători. Care-i cel mai bun jucător în acest an? Băi, nici unul. Nici jucătorii, nici echipele n-au avut constanță. Deci FCSB are prima jumătate de an foarte bună și a doua foarte proastă. Craiova - a doua jumătate de an foarte bună. Deci e foarte greu să alegi. Mie îmi place constanța. Adică înțeleg că mai sunt meciuri slabe din când în când și pentru jucători, și pentru echipe, dar e prea mare diferența. Dar întotdeauna rămâi cu ultimul gust pe care-l simți. Adică a fost Craiova, cu jocul ei ofensiv foarte bun. Din păcate, ratarea calificării din Conference League a fost ceva neverosimil.



„La nebunia asta nu mă așteptam!” Ai mai văzut așa ceva de când te uiți la fotbal?

Nu am mai văzut. Adică am mai văzut nebunii, dar nu mă așteptam la asta. Știi cum zicea Petrescu, că are nevoie de un miracol să se califice? Ăsta a fost un miracol că nu s-au calificat. Nu te așteptai, mai ales că au jucat bine. Când joci prost, atunci înțelegi. Dar jucând bine, să se întâmple asta... FCSB intră în play-off, nu?

Dacă mai erau niște meciuri și nu venea pauza asta, intra de acum. Era pe un traseu ascendent și cred că intra repede. Va fi acolo pentru că are echipă mai valoroasă față de celelalte. Problema la ei este... știi și tu care... Adică se pot strica lucrurile din interior. Cel mai bun jucător român din 2025 în campionatul intern?

Sincer, dintre toți, tot pe Tănase l-aș alege, că a fost cel mai constant. A avut o contribuție bună când a luat FCSB titlul, ca și acum, în a doua parte a anului. E totuși jucătorul care creează, care nu a avut probleme cu vreo accidentare de lungă durată. Cel mai bun străin din Liga 1?

Cisotti, clar. E o surpriză, e și constant. E o surpriză cum a apărut la Galați și după aia saltul pe care l-a făcut de la Galați la FCSB... Dacă ar fi să dăm premiul pentru cel mai bun fotbalist străin din 2025, el ar merita. În rest, au mai fost străini buni, dar, tot așa, cu probleme. Fără constanță.

