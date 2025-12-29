INTERVIU Superlativele lui Balint pentru 2025. „Tănase, cel mai bun jucător din Superliga”. Cine e MVP la capitolul fotbaliști straini

Superlativele lui Balint pentru 2025. &bdquo;Tănase, cel mai bun jucător din Superliga&rdquo;. Cine e MVP la capitolul fotbaliști straini Superliga
Florin Caramavrov
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gabi Balint (62 de ani), câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua București în 1986, actualmente analist sportiv, a ales pentru Sport.ro superlativele anului 2025 din fotbalul intern. 

TAGS:
Gabi Balintsuperlative2025Juri CisottiFCSBbalintSport.roflorin tanase
Din articol

Originar din Sângeorz-Băi, județul Bistrița Năsăud, fostul component al Generației de Aur s-a stabilit de câțiva ani la Crainimăt, un sat din același județ, unde tradițiile de Sărbători sunt respectate ca în secolul trecut.

Ai fost cu colindul?
Am fost, da, la o familie de prieteni.

Se mai țin tradițiile la țară?
E, cum să nu? Da, se țin. În seara de Crăciun și a doua zi de Crăciun, copiii umblă la colindat. Și-s foarte frumoase colindele ardelelești.

Interviu cu Gabi Balint | Superlativele din 2025

Ce-i specific acolo la tine ca tradiții?
Păi, în primul rând, e colindul, clar, adică lumea merge la colindat, copiii mai ales. Te trezești cu ei noaptea, câte o gașcă de nu știu câți. Trebuie să fii pregătit tot timpul, să ai pregătit ceva pentru ei.

Ce le dai? Mere, nuci, covrigi?
Niște prăjituri, bani. Celor mari, care deja nu mai sunt copii, sunt adolescenți și au peste 18 ani, le mai dai și un par cu vin, o bere. Trebuie să ai platourile pline.

Te-ai pregătit bine anul ăsta?
Păi cum să nu? Nu prea a fost an să nu pregătim ceva. Poate doar în 2024, că a murit tata cu două zile înainte de Crăciun. Am stat în liniște, îți dai seama. În rest, am respectat tradiția.

Deci colindele și mai ce?
Păi altceva, ce să fie? Era zăpada odată, dar acum nu mai e. Era frumos, mai ieșeam la săniuș.

  • Gabi balint facebook
×
gabi balint
Balint: "La Steaua s-a stirbit autoritatea antrenorului!â€
Gabi Balint, noul antrenor al Timisoarei: "E o mare provocare! Nu puteam sa refuz!"
ÎNAPOI LA ARTICOL

Căderea FCSB, marea surpriză a anului

În fotbalul românesc, care a fost surpriza anului pentru tine?
Poate căderea asta ca formă a FCSB-ului. Acum e în revenire, dar căderea de la un sezon la altul a fost foarte mare. Asta, într-adevăr, a fost o surpriză. Nu m-am așteptat, probabil nu s-a așteptat nimeni. Acum e în revenire, dar încă nu este calificată în play-off, pentru că e concurență foarte mare. Ăsta e unul din lucrurile care mi-au plăcut, că s-a creat o concurență mare pentru play-off, au apărut echipe bune, precum Botoșani, Galați, Pitești. Uite, Piteștiul e o surpriză. Și Botoșani – de fapt, cea mai mare surpriză.

Rezistă Botoșaniul acolo, sus?
Nu știu dacă va rezista în etapele rămase din retur. Dar, într-adevăr, a fost cea mai mare surpriză. Că sunt mai multe. Și FCSB, că era campioană și jucase bine în Europa, normal că-i surpriză. Și Argeșul, că e nou-promovată și nu s-a așteptat nimeni la parcursul ei. A fost puțin și Slobozia în primele etape, după care a căzut.

Cea mai bună echipă din 2025? FCSB, că a luat titlul, sau Craiova, că-i lider?
Exact enigma care e și la jucători. Care-i cel mai bun jucător în acest an? Băi, nici unul. Nici jucătorii, nici echipele n-au avut constanță. Deci FCSB are prima jumătate de an foarte bună și a doua foarte proastă. Craiova - a doua jumătate de an foarte bună. Deci e foarte greu să alegi. Mie îmi place constanța. Adică înțeleg că mai sunt meciuri slabe din când în când și pentru jucători, și pentru echipe, dar e prea mare diferența. Dar întotdeauna rămâi cu ultimul gust pe care-l simți. Adică a fost Craiova, cu jocul ei ofensiv foarte bun. Din păcate, ratarea calificării din Conference League a fost ceva neverosimil.

„La nebunia asta nu mă așteptam!”

Ai mai văzut așa ceva de când te uiți la fotbal?
Nu am mai văzut. Adică am mai văzut nebunii, dar nu mă așteptam la asta. Știi cum zicea Petrescu, că are nevoie de un miracol să se califice? Ăsta a fost un miracol că nu s-au calificat. Nu te așteptai, mai ales că au jucat bine. Când joci prost, atunci înțelegi. Dar jucând bine, să se întâmple asta...

FCSB intră în play-off, nu?
Dacă mai erau niște meciuri și nu venea pauza asta, intra de acum. Era pe un traseu ascendent și cred că intra repede. Va fi acolo pentru că are echipă mai valoroasă față de celelalte. Problema la ei este... știi și tu care... Adică se pot strica lucrurile din interior.

Cel mai bun jucător român din 2025 în campionatul intern?
Sincer, dintre toți, tot pe Tănase l-aș alege, că a fost cel mai constant. A avut o contribuție bună când a luat FCSB titlul, ca și acum, în a doua parte a anului. E totuși jucătorul care creează, care nu a avut probleme cu vreo accidentare de lungă durată.

Cel mai bun străin din Liga 1?
Cisotti, clar. E o surpriză, e și constant. E o surpriză cum a apărut la Galați și după aia saltul pe care l-a făcut de la Galați la FCSB... Dacă ar fi să dăm premiul pentru cel mai bun fotbalist străin din 2025, el ar merita. În rest, au mai fost străini buni, dar, tot așa, cu probleme. Fără constanță. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO
Cum a reacționat Zelenski &icirc;n momentul &icirc;n care Trump a spus că Rusia &bdquo;doreşte să vadă Ucraina reuşind&rdquo; | VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Gabi Balint, Crăciun tradițional la Bistrița: &bdquo;&Icirc;n Ardeal e cel mai frumos&rdquo;. Amintiri fabuloase din copilărie
Gabi Balint, Crăciun tradițional la Bistrița: „În Ardeal e cel mai frumos”. Amintiri fabuloase din copilărie
Nadia Comăneci străluceşte din nou de Crăciun. Mesajul &ldquo;Zeiţei de la Montreal&rdquo; &icirc;naintea anului olimpic 2026
Nadia Comăneci străluceşte din nou de Crăciun. Mesajul “Zeiţei de la Montreal” înaintea anului olimpic 2026
Sorana C&icirc;rstea &icirc;ncepe ultimul sezon al carierei. Tenismena merită respect pentru două decenii de profesionalism
Sorana Cîrstea începe ultimul sezon al carierei. Tenismena merită respect pentru două decenii de profesionalism
Craiova, meritat pe locul 1. Cel mai bun lot. Caramavrov crede că echipa din Bănie răm&acirc;ne principala favorită la titlu
Craiova, meritat pe locul 1. Cel mai bun lot. Caramavrov crede că echipa din Bănie rămâne principala favorită la titlu
Mihai Stoica s-a convins! FCSB a dat &rdquo;cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului rom&acirc;nesc&rdquo;
Mihai Stoica s-a convins! FCSB a dat ”cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc”
ULTIMELE STIRI
Barcelona i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Lewandowski! Catalanii au &icirc;nceput negocierile
Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Lewandowski! Catalanii au început negocierile
Ilie Dumitrescu a dezvăluit de ce a apărut Louis Munteanu cu tricoul lui FCSB: &rdquo;Asta e problema!&rdquo;
Ilie Dumitrescu a dezvăluit de ce a apărut Louis Munteanu cu tricoul lui FCSB: ”Asta e problema!”
Florin Manea a lămurit situația lui Radu Drăgușin: &bdquo;Pentru toată lumea ar fi bine&rdquo;
Florin Manea a lămurit situația lui Radu Drăgușin: „Pentru toată lumea ar fi bine”
Victor Pițurcă, verdict pentru FCSB după &rdquo;perioada neagră&rdquo; a campioanei! Pe cine susține &icirc;n lupta la titlu: &rdquo;Mi-aș dori să c&acirc;știge campionatul!&rdquo;
Victor Pițurcă, verdict pentru FCSB după ”perioada neagră” a campioanei! Pe cine susține în lupta la titlu: ”Mi-aș dori să câștige campionatul!”
Ofertă din Superliga pentru Steliano Filip!
Ofertă din Superliga pentru Steliano Filip!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
E gata! Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

E gata! Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

Jackpot pentru Gigi Becali! Cota unui jucător de la FCSB a crescut cu 330%

Jackpot pentru Gigi Becali! Cota unui jucător de la FCSB a crescut cu 330%

Cel mai fericit că Inter l-a adus pe Chivu: &rdquo;Inzaghi nu mă folosea niciodată!&rdquo;

Cel mai fericit că Inter l-a adus pe Chivu: ”Inzaghi nu mă folosea niciodată!”

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii: &rdquo;Cum să primești salariu dacă pierzi?&rdquo;

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii: ”Cum să primești salariu dacă pierzi?”

Lovitură pentru Universitatea Craiova! Oltenii, părăsiți de antrenor chiar &icirc;nainte de finalul anului

Lovitură pentru Universitatea Craiova! Oltenii, părăsiți de antrenor chiar înainte de finalul anului

Atalanta - Inter Milano 0-1! Cristi Chivu &icirc;ncheie anul pe primul loc &icirc;n Serie A după o victorie c&acirc;t un campionat. Clasamentul

Atalanta - Inter Milano 0-1! Cristi Chivu încheie anul pe primul loc în Serie A după o victorie cât un campionat. Clasamentul



Recomandarile redactiei
Ilie Dumitrescu a dezvăluit de ce a apărut Louis Munteanu cu tricoul lui FCSB: &rdquo;Asta e problema!&rdquo;
Ilie Dumitrescu a dezvăluit de ce a apărut Louis Munteanu cu tricoul lui FCSB: ”Asta e problema!”
Florin Manea a lămurit situația lui Radu Drăgușin: &bdquo;Pentru toată lumea ar fi bine&rdquo;
Florin Manea a lămurit situația lui Radu Drăgușin: „Pentru toată lumea ar fi bine”
Victor Pițurcă, verdict pentru FCSB după &rdquo;perioada neagră&rdquo; a campioanei! Pe cine susține &icirc;n lupta la titlu: &rdquo;Mi-aș dori să c&acirc;știge campionatul!&rdquo;
Victor Pițurcă, verdict pentru FCSB după ”perioada neagră” a campioanei! Pe cine susține în lupta la titlu: ”Mi-aș dori să câștige campionatul!”
Lovitură pentru Universitatea Craiova! Oltenii, părăsiți de antrenor chiar &icirc;nainte de finalul anului
Lovitură pentru Universitatea Craiova! Oltenii, părăsiți de antrenor chiar înainte de finalul anului
Hai să trăim ziua de azi! Alexandru Stănilă scrie despre iluzia că m&acirc;ine e garantat
Hai să trăim ziua de azi! Alexandru Stănilă scrie despre iluzia că mâine e garantat
Alte subiecte de interes
Gabi Balint propune o surpriză &icirc;n echipa Rom&acirc;niei: Titular &icirc;n locul lui Răzvan Marin! &nbsp;
Gabi Balint propune o surpriză în echipa României: "Titular în locul lui Răzvan Marin!" 
Gabi Balint a sters pe jos cu naționala Rom&acirc;niei! Ce a avut de spus fostul internațional după remiza rușinoasă cu Liechtenstein
Gabi Balint a sters pe jos cu naționala României! Ce a avut de spus fostul internațional după remiza rușinoasă cu Liechtenstein
Superlativele și dezamăgirile din NFL la jumătatea sezonului
Superlativele și dezamăgirile din NFL la jumătatea sezonului
Suporterii au decis: Zapata si Lobont sunt cei mai buni jucatori ai turului!
Suporterii au decis: Zapata si Lobont sunt cei mai buni jucatori ai turului!
Lotul național de Para Escaladă a adus 12 medalii Rom&acirc;niei &icirc;n 2025
Lotul național de Para Escaladă a adus 12 medalii României în 2025
Bam-bam! Rom&acirc;nia s-a calificat &icirc;n finala feminină a Europeanului de tenis de masă. Victorie uriașă
Bam-bam! România s-a calificat în finala feminină a Europeanului de tenis de masă. Victorie uriașă
CITESTE SI
Ședința CCR a fost am&acirc;nată, din nou, după ce judecătorii PSD nu au venit. Noul termen propus pentru contestația &Icirc;CCJ

stirileprotv Ședința CCR a fost amânată, din nou, după ce judecătorii PSD nu au venit. Noul termen propus pentru contestația ÎCCJ

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

stirileprotv Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de &bdquo;sfidare la adresa rom&acirc;nilor&rdquo;. &bdquo;Privilegii nesimțite&rdquo;

stirileprotv Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!