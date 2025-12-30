Inter Milano a încheiat anul 2025 pe primul loc în Serie A, după o victorie extrem de importantă obținută duminică seară, în deplasare, scor 1-0, pe terenul Atalantei, în etapa a 17-a.



Succesul a consolidat poziția de lider a echipei antrenate de Cristi Chivu, care intră în noul an din postura de principal favorit la titlu.



Inter a controlat începutul meciului și a ratat prima mare ocazie prin Lautaro Martinez, în minutul 27. Reușita decisivă a venit în minutul 65, când Esposito l-a servit ideal pe Lautaro, iar căpitanul nerazzurrilor a finalizat sigur.



Cristi Chivu, nominalizat la categoria „Omul Anului” de o legendă a Italiei



Finalul de an foarte bun al lui Inter nu a trecut neobservat în Italia. Gianfranco Zola, una dintre legendele fotbalului italian, l-a nominalizat pe Cristi Chivu la categoria „Omul Anului”, într-un interviu acordat pentru Gazzetta dello Sport. Fostul mare jucător nu a ales un singur nume, ci patru, iar antrenorul român s-a regăsit printre ele.



„Aș putea spune Antonio Conte sau Beppe Marotta, dar nu pot să-l ignor pe Cristi Chivu, alesul președintelui de la Inter, care mă uimește”, a declarat Zola, potrivit sursei citate.

După această rundă, Inter este lider în Serie A, cu 36 de puncte, fiind urmată de AC Milan, Napoli și Juventus, toate la mică distanță. În primul meci din 2026, formația lui Cristi Chivu va primi pe teren propriu vizita celor de la Bologna, pe 4 ianuarie.